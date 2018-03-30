сегодня, 11:45
Дочь Скрипаля пошла на поправку
Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе со своим отцом экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в результате инцидента в Солсбери, в настоящее время может принимать пищу и пить.
"Дочь российского разведчика, пострадавшая в результате атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, насколько мы понимаем, принимает пищу и пьет в больнице", - сообщает телеканал.
Ранее в четверг британская Национальная служба здравоохранения распространила сообщение, в котором говорится, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. "Би-би-си" сообщала, что она находится в сознании и может говорить. При этом ее отец Сергей Скрипаль все еще находится в стабильно критическом состоянии.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта у торгового центра в городе Солсбери. По версии британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
Как сообщалось, специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Сергей Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома, - передает "Интерфакс".