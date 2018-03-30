В мире

сегодня, 11:45

Дочь Скрипаля пошла на поправку

197
#Дело Скрипаля
Дочь Скрипаля пошла на поправку

Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе со своим отцом экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в результате инцидента в Солсбери, в настоящее время может принимать пищу и пить.

Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе со своим отцом экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в результате инцидента в Солсбери, в настоящее время может принимать пищу и пить, - сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"Дочь российского разведчика, пострадавшая в результате атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, насколько мы понимаем, принимает пищу и пьет в больнице", - сообщает телеканал.

Ранее в четверг британская Национальная служба здравоохранения распространила сообщение, в котором говорится, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. "Би-би-си" сообщала, что она находится в сознании и может говорить. При этом ее отец Сергей Скрипаль все еще находится в стабильно критическом состоянии.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта у торгового центра в городе Солсбери. По версии британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Как сообщалось, специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Сергей Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме. При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома, - передает "Интерфакс".
197
#Дело Скрипаля

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

США заявили России о победе в гонке вооружений
#США #Россия #гонка вооружений
США заявили России о победе в гонке вооружений

сегодня, 11:40

В мире
«Нафтогаз» захотел тепла и назвал «Газпром» котиком‍
#Украина #Россия #Нафтогаз
«Нафтогаз» захотел тепла и назвал «Газпром» котиком‍

сегодня, 11:26

В мире
Посол Хантсман заявил о возможности ареста собственности РФ в США‍
#США #Россия
2
Посол Хантсман заявил о возможности ареста собственности РФ в США‍

вчера, 15:06

В мире
В Британии вспомнили об опасной «Мертвой руке» России‍
#Россия #Британия
В Британии вспомнили об опасной «Мертвой руке» России‍

вчера, 15:01

В мире
Британия и Германия объединились против России
#Британия #Германия #Россия
Британия и Германия объединились против России

вчера, 11:07

В мире
Toyota рассекретила новое поколение кроссовера RAV4‍
#Toyota #кроссовер RAV4‍
Toyota рассекретила новое поколение кроссовера RAV4‍

28.03.2018 16:51

В мире