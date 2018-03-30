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США заявили России о победе в гонке вооружений
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта заявил, что США выиграют новую гонку вооружений, если она начнется. Об этом сообщает NBC со ссылки на источники в Белом доме.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что американский президент Дональд Трамп во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта объявил о готовности США к гонке вооружений с Россией и выразил уверенность в победе в ней.
"Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США. Уже было заявлено, что мы сокращаем военные расходы", — заявил РИА-Новости в пятницу Мураховский.
По его словам, при необходимости Москва ответит на создание новых американских вооружений асимметрично.
"Новые образцы оружия, которые президент России Владимир Путин представил 1 марта, оглашая послание Федеральному собранию, как раз и являются примером асимметричного ответа", — сказал эксперт.
Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. Пресс-секретарь российского президента отметил конструктивность разговора. По его словам, Путин и Трамп были нацелены на преодоление накопившихся проблем в двусторонних отношениях.
Ранее российский президент в послании Федеральному собранию рассказал о новейших разработках российского оружия, которое, в частности, может обойти любую систему ПРО.