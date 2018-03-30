США заявили России о победе в гонке вооружений

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта заявил, что США выиграют новую гонку вооружений, если она начнется. Об этом сообщает NBC со ссылки на источники в Белом доме.





Ранее телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что американский президент Дональд Трамп во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта объявил о готовности США к гонке вооружений с Россией и выразил уверенность в победе в ней.



"Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США. Уже было заявлено, что мы сокращаем военные расходы", — заявил



По его словам, при необходимости Москва ответит на создание новых американских вооружений асимметрично.



"Новые образцы оружия, которые президент России Владимир Путин представил 1 марта, оглашая послание Федеральному собранию, как раз и являются примером асимметричного ответа", — сказал эксперт.



Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. Пресс-секретарь российского президента отметил конструктивность разговора. По его словам, Путин и Трамп были нацелены на преодоление накопившихся проблем в двусторонних отношениях.



Ранее российский президент в послании Федеральному собранию рассказал о новейших разработках российского оружия, которое, в частности, может обойти любую систему ПРО.

Россия не будет участвовать в гонке вооружений с США, при необходимости она ответит асимметрично новыми образцами оружия, считает ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.Ранее телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что американский президент Дональд Трамп во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта объявил о готовности США к гонке вооружений с Россией и выразил уверенность в победе в ней."Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США. Уже было заявлено, что мы сокращаем военные расходы", — заявил РИА- Новости в пятницу Мураховский.По его словам, при необходимости Москва ответит на создание новых американских вооружений асимметрично."Новые образцы оружия, которые президент России Владимир Путин представил 1 марта, оглашая послание Федеральному собранию, как раз и являются примером асимметричного ответа", — сказал эксперт.Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. Пресс-секретарь российского президента отметил конструктивность разговора. По его словам, Путин и Трамп были нацелены на преодоление накопившихся проблем в двусторонних отношениях.Ранее российский президент в послании Федеральному собранию рассказал о новейших разработках российского оружия, которое, в частности, может обойти любую систему ПРО.