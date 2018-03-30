Внесены изменения в работу трамвайного маршрута №5

В связи частичным перекрытием Петровского моста и соответствующим усложнением движения общественного и личного транспорта, значительно увеличилось количество пассажиров трамвайных маршрутов из Октябрьского округа в направлении Левобережья.

Наибольший прирост, по данным департамента транспорта, наблюдается на маршруте №5, движущемся с Кольца 9-го микрорайона до остановки «Стан 2000». В связи с увеличением пассажиропотока принято решение об изменении расписания и частично траектории движения по данному трамвайному маршруту.



С 30 марта обслуживание маршрута будет осуществляться 10 трамваями (увеличение на 2 единицы). Причем в утренние и вечерние часы пик каждый второй рейс будет начинать движение от Центрального рынка через Кольцо 9 микрорайона и далее по привычной схеме. Несмотря на увеличение протяженности маршрута, использование большего количества трамваев позволит сохранить интервал ожидания трамвая без изменения. С актуальной версией расписания движения трамваев можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и сайте «ЛипецкТранспорт».