Общество

сегодня, 10:41

Внесены изменения в работу трамвайного маршрута №5

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#транспорт #Петровский мост
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Внесены изменения в работу трамвайного маршрута №5

В связи частичным перекрытием Петровского моста и соответствующим усложнением движения общественного и личного транспорта, значительно увеличилось количество пассажиров трамвайных маршрутов из Октябрьского округа в направлении Левобережья. 

Наибольший прирост, по данным департамента транспорта, наблюдается на маршруте №5, движущемся с Кольца 9-го микрорайона до остановки «Стан 2000». В связи с увеличением пассажиропотока принято решение об изменении расписания и частично траектории движения по данному трамвайному маршруту.

С 30 марта обслуживание маршрута будет осуществляться 10 трамваями (увеличение на 2 единицы). Причем в утренние и вечерние часы пик каждый второй рейс будет начинать движение от Центрального рынка через Кольцо 9 микрорайона и далее по привычной схеме. Несмотря на увеличение протяженности маршрута, использование большего количества трамваев позволит сохранить интервал ожидания трамвая без изменения. С актуальной версией расписания движения трамваев можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и сайте «ЛипецкТранспорт».
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#транспорт #Петровский мост
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Комментарии (3)

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mzla

45 минут назад
А продлёнку до Центрального рынка перенумеровать в маршрут №3, конечно, было, сложно.
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Александр

49 минут назад
Где мЭтро, обещанное на Соловьем?
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кокс

сегодня, 11:44
кто живет у трамвайных линий конечно лучше с НЛМК сейчас уезжать на 5-рке это удобно и довольно быстро
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