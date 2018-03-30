Следствие заявило о незаконной постройке сгоревшего ТЦ в Кемерове

Здание "Зимней вишни" было построено в 1968 году, в нем работала кондитерская фабрика. В 2013 году здание было перестроено в торговый центр.





Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.



"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — заявили в ведомстве.



Следователи также назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят эксперты из Санкт-Петербурга.



Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.



По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово, - передает



Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове, при пожаре в котором погибли 64 человека, возвели самовольно, без разрешения на строительство, - сообщается на официальном сайте СК РФ.Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями."По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — заявили в ведомстве.Следователи также назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят эксперты из Санкт-Петербурга.Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово, - передает РИА-Новости