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Следствие заявило о незаконной постройке сгоревшего ТЦ в Кемерове

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#Пожар в Кемерове #Зимняя вишня #ТЦ #СК РФ
Следствие заявило о незаконной постройке сгоревшего ТЦ в Кемерове

Здание "Зимней вишни" было построено в 1968 году, в нем работала кондитерская фабрика. В 2013 году здание было перестроено в торговый центр.

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове, при пожаре в котором погибли 64 человека, возвели самовольно, без разрешения на строительство, - сообщается на официальном сайте СК РФ.

Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — заявили в ведомстве.

Следователи также назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят эксперты из Санкт-Петербурга.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

По делу арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово, - передает РИА-Новости.

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#Пожар в Кемерове #Зимняя вишня #ТЦ #СК РФ

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