Общество
сегодня, 10:24
Отходы жизнедеятельности липчан станут туристическим брендом
Препарат «Excretio» вызвал возбуждение в среде российских микробиологов.
На последнем оперативном совещании у главы Липецка о деятельности МУП «ЛиСА», организации, занимающейся переработкой городских сточных вод, рассказал ее директор Евгений Лисаконов. Он сообщил, что на территории предприятия скопилось 60 тысяч тонн илового остатка - твердого вещества, оказавшегося не по зубам анаэробным бактериям, очищающим канализационные воды до состояния их безопасного сброса в реку Воронеж. В «ЛиСе» не знают, что делать с этим самым иловым остатком - до недавнего времени его вывозили на полигоны в Липецком районе, но те заполнились под завязку, а на производство из него грунта для рекультивации мусорных полигонов мэрия не нашла инвестора. А на какие еще нужды пустить эти отходы жизнедеятельности горожан с неприятным запахом - в мэрии не знают.
Но уже в середине недели администрация Липецка получила ответ, откуда уже и не ждала: из НИИ микробиологии АН РФ, куда на свой страх и риск на исследования были направлены несколько тонн илового остатка с «ЛиСы» предыдущим начальником станции аэрации, - руководитель настолько верил в чудодейственность этой грязи, что пил стаканами воду из резервуаров и поил ею на глазах у журналистов главу Липецка Михаила Гулевского.
Ученые пришли в восторг от того, что выяснили.
Направленный на имя главы Липецка документ изобилует научными терминами. Оказывается, отходы жизнедеятельности горожан могут конкурировать по изобилию ценных для здоровья человека микроэлементами со знаменитым мумиё и минералами Мертвого моря!
- В составе илового остатка содержится до 72% органики, натрий, калий, фосфор. Но самое важное даже другое: наличие целой гаммы микроэлементов, которые в совокупности обладают живительным для здоровья людей свойствами, - комментирует GOROD48 ситуацию главный научный сотрудник НИИ микробиологии АН РФ, доктор медицинских наук Александр Ганус.
Об открытии коллег ученый может говорить часами. Еще бы, ведь такого богатого материала для исследования им еще не представляли! Липецкий сапропель богат, например, ионами натрия - они способствуют отшелушиванию отмерших частичек кожи. Проникая в глубокие слои дермы, они связываются с молекулами воды, придавая коже эластичность и упругость. По концентрации магния иловому остатку с «ЛиСы» не хватает всего нескольких десятых долей процента до содержания этого элемента в Мертвом море! А магний участвует в процессе клеточного метаболизма. Так, у больных псориазом отмечается значительный дефицит магния в клетках эпидермиса и сыворотке крови. Также магний обладает бронхорасширяющими и антигистаминными свойствами, важными при лечении бронхиальной астмы и других легочных заболеваний - липецкие медики знают, как это важно для горожан, которых добивают болезни органов дыхания. А по концентрации бромида никому не нужные пока отходы жизнедеятельности липчан дают фору знаменитому мумиё: 20-граммовый пакетик этого естественного биостимулятора в Алтайском крае, где его собирают на скалах, стоит от 150 рублей, а у нас биологически активное вещество лежит под ногами! А еще в липецком сапропеле есть йод, кальций, цинк…
По словам Александра Гануса, проведенные опыты на крысах и свиньях показали замечательные результаты: контрольные группы, которые дозированно кормили препаратом, получившим название «Excretio», демонстрировали оптимизм, повышенную активность, завидный коллективизм, патриотизм (крысы не принимали порядки, заведенные в других стаях), производили больше детенышей, чем их собратья на традиционном рационе. Узнав о том, что в Москве разрабатывают естественный биостмулятор на основании липецкого сырья, несколько именитых липчан добровольно согласились испытать чудо-препарат на себе. Александр Ганус в силу понятных причин не может назвать их имя, но рекомендует обратить внимание на некоторых вип-персон из числа липецких руководителей, мол, недавним чудесным внешним преображениям они обязаны не обрыдшему ботоксу, а именно препарату «Excretio».
- Мне кажется, такой уникальный набор микроэлементов в продуктах жизнедеятельности липчан связан с особенностями их питания. В частности, нам кажется, что «Excretio» обязан своим целебным свойствам «Дошираку», куриным крылышкам и пиву. Кажется, липчане отдают предпочтению уникальному крафтовому ячменному напитку «Приятель». Я прав? - говорит главный научный сотрудник НИИ микробиологии АН РФ.
Липецкие чиновники пока не комментируют полученные новости из столицы. Но уже, как стало известно GOROD48, дали указание департаменту экономического развития мэрии срочно переверстать расходную часть бюджета, изыскав 150 млн рублей на создание на базе МУП «ЛиСА» предприятия по расфасовке илового остатка в упаковку с гербом Липецка, а департаменту культуры и туризма глава - включить препарат «Excretio» в уже отправленную в федеральное агентство по туризму заявку финансирования липецкого туристического кластера - эту идею активно поддерживает вице-премьер Виталий Мутко (чиновник считает, что он станет достойной заменой дискредитировавшего себя и российский спорт мельдония).
- Если поставить дело на поток, то препарат «Excretio» может стать той самой «заманухой» для туристов - сначала россиян, потом - европейцев и азиатов, которую мы никак не могли найти в результате мозгового штурма силами всех чиновников, - комментируют ситуацию в мэрии и администрации области. - Но можно сделать больше, чем просто продавать туристам пакетики с «Excretio». В рамках муниципально-частного партнерства имеет смысл создать предприятие по производству из илового остатка «ЛиСы» линейки БАДов, восстанавливающих зубную эмаль, возвращающих свежий цвет лица и убирающих неприятный запах изо рта.
Но уже в середине недели администрация Липецка получила ответ, откуда уже и не ждала: из НИИ микробиологии АН РФ, куда на свой страх и риск на исследования были направлены несколько тонн илового остатка с «ЛиСы» предыдущим начальником станции аэрации, - руководитель настолько верил в чудодейственность этой грязи, что пил стаканами воду из резервуаров и поил ею на глазах у журналистов главу Липецка Михаила Гулевского.
Ученые пришли в восторг от того, что выяснили.
Направленный на имя главы Липецка документ изобилует научными терминами. Оказывается, отходы жизнедеятельности горожан могут конкурировать по изобилию ценных для здоровья человека микроэлементами со знаменитым мумиё и минералами Мертвого моря!
- В составе илового остатка содержится до 72% органики, натрий, калий, фосфор. Но самое важное даже другое: наличие целой гаммы микроэлементов, которые в совокупности обладают живительным для здоровья людей свойствами, - комментирует GOROD48 ситуацию главный научный сотрудник НИИ микробиологии АН РФ, доктор медицинских наук Александр Ганус.
Об открытии коллег ученый может говорить часами. Еще бы, ведь такого богатого материала для исследования им еще не представляли! Липецкий сапропель богат, например, ионами натрия - они способствуют отшелушиванию отмерших частичек кожи. Проникая в глубокие слои дермы, они связываются с молекулами воды, придавая коже эластичность и упругость. По концентрации магния иловому остатку с «ЛиСы» не хватает всего нескольких десятых долей процента до содержания этого элемента в Мертвом море! А магний участвует в процессе клеточного метаболизма. Так, у больных псориазом отмечается значительный дефицит магния в клетках эпидермиса и сыворотке крови. Также магний обладает бронхорасширяющими и антигистаминными свойствами, важными при лечении бронхиальной астмы и других легочных заболеваний - липецкие медики знают, как это важно для горожан, которых добивают болезни органов дыхания. А по концентрации бромида никому не нужные пока отходы жизнедеятельности липчан дают фору знаменитому мумиё: 20-граммовый пакетик этого естественного биостимулятора в Алтайском крае, где его собирают на скалах, стоит от 150 рублей, а у нас биологически активное вещество лежит под ногами! А еще в липецком сапропеле есть йод, кальций, цинк…
По словам Александра Гануса, проведенные опыты на крысах и свиньях показали замечательные результаты: контрольные группы, которые дозированно кормили препаратом, получившим название «Excretio», демонстрировали оптимизм, повышенную активность, завидный коллективизм, патриотизм (крысы не принимали порядки, заведенные в других стаях), производили больше детенышей, чем их собратья на традиционном рационе. Узнав о том, что в Москве разрабатывают естественный биостмулятор на основании липецкого сырья, несколько именитых липчан добровольно согласились испытать чудо-препарат на себе. Александр Ганус в силу понятных причин не может назвать их имя, но рекомендует обратить внимание на некоторых вип-персон из числа липецких руководителей, мол, недавним чудесным внешним преображениям они обязаны не обрыдшему ботоксу, а именно препарату «Excretio».
На фото: то, какими были люди до применения препарата «Excretio» и какими стали после
- Мне кажется, такой уникальный набор микроэлементов в продуктах жизнедеятельности липчан связан с особенностями их питания. В частности, нам кажется, что «Excretio» обязан своим целебным свойствам «Дошираку», куриным крылышкам и пиву. Кажется, липчане отдают предпочтению уникальному крафтовому ячменному напитку «Приятель». Я прав? - говорит главный научный сотрудник НИИ микробиологии АН РФ.
Липецкие чиновники пока не комментируют полученные новости из столицы. Но уже, как стало известно GOROD48, дали указание департаменту экономического развития мэрии срочно переверстать расходную часть бюджета, изыскав 150 млн рублей на создание на базе МУП «ЛиСА» предприятия по расфасовке илового остатка в упаковку с гербом Липецка, а департаменту культуры и туризма глава - включить препарат «Excretio» в уже отправленную в федеральное агентство по туризму заявку финансирования липецкого туристического кластера - эту идею активно поддерживает вице-премьер Виталий Мутко (чиновник считает, что он станет достойной заменой дискредитировавшего себя и российский спорт мельдония).
фото: vladivostok.bezformata.ru
- Если поставить дело на поток, то препарат «Excretio» может стать той самой «заманухой» для туристов - сначала россиян, потом - европейцев и азиатов, которую мы никак не могли найти в результате мозгового штурма силами всех чиновников, - комментируют ситуацию в мэрии и администрации области. - Но можно сделать больше, чем просто продавать туристам пакетики с «Excretio». В рамках муниципально-частного партнерства имеет смысл создать предприятие по производству из илового остатка «ЛиСы» линейки БАДов, восстанавливающих зубную эмаль, возвращающих свежий цвет лица и убирающих неприятный запах изо рта.
Сережка ломов
Джесси
+_+
1
Animal planet
Михаил
ха
ЛИПЕЦК
Екатерина
Великий комбинатор