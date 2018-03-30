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Липчанин отсудил 2,6 млн рублей за проблемный автомобиль

2 811
#ржавчина #иск
Липчанин отсудил 2,6 млн рублей за проблемный автомобиль

Иномарка сгнила из-за заводского брака.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение Липецкого районного суда. Там с автозавода в пользу покупателя взыскали в общей сложности 3,3 млн рублей. Ответчик решил оспорить решение первой инстанции.

Как указано в материалах Липецкого областного суда, мужчина летом 2015 года за 1,6 млн рублей купил в салоне Kia Moxave. До завершения гарантийного срока автомобиль начал гнить. Автовладелец обратился к дилеру с претензией, требовал расторгнуть договор, но ответа на запрос не последовало. Тогда мужчина обратился в суд, но ответчики иск не признали. В ходе разбирательства была назначена экспертиза, которая установила заводской брак. Кроме того, из-за снятия модели с продажи пришлось пересмотреть сумму возмещения. Теперь аналогичная проблемному автомобилю модель стоит порядка 2,6 млн рублей.

Проведенные перерасчёты привели к изменению части решения Липецкого районного суда. В пользу автомобилиста взыщут 2,6 млн рублей, а вот штраф и неустойку на 700 000 рублей суд постановил отменить, так как покупатель не согласился проводить экспертизу машины на заводе изготовителя в Калининграде.
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#ржавчина #иск

Комментарии (2)

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А почему???

27 минут назад
Ему пересчитали авто по аналогичной стоимости нового, а не с учетом износа??? У меня когда телефон украли, его оценили в 2500. Такая модель не выпускалась, а по аналогичным характеристикам новая стоила 10 000 (старая новая 7000). И всем пофиг. Это хорошо обвиняемы в добровольном порядке возместил 15 000. А здесь через суд Да, видно рука-то волосатая. Всем бы так меняли старые ржавые на новые ещё новей.
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да,вы,чё?изготовители-калининградцы,

47 минут назад
Написали бы,что все-ОК.Тогда он ничего не получил.))) Это японцы, из-за брака,по всему миру отзывают обратно свои авто и возмещают все,потому что репутация.Нашим-главное,все списать на простого человека и загрести бабло
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