Липчанин отсудил 2,6 млн рублей за проблемный автомобиль

Иномарка сгнила из-за заводского брака.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение Липецкого районного суда. Там с автозавода в пользу покупателя взыскали в общей сложности 3,3 млн рублей. Ответчик решил оспорить решение первой инстанции.



Как указано в материалах Липецкого областного суда, мужчина летом 2015 года за 1,6 млн рублей купил в салоне Kia Moxave. До завершения гарантийного срока автомобиль начал гнить. Автовладелец обратился к дилеру с претензией, требовал расторгнуть договор, но ответа на запрос не последовало. Тогда мужчина обратился в суд, но ответчики иск не признали. В ходе разбирательства была назначена экспертиза, которая установила заводской брак. Кроме того, из-за снятия модели с продажи пришлось пересмотреть сумму возмещения. Теперь аналогичная проблемному автомобилю модель стоит порядка 2,6 млн рублей.



Проведенные перерасчёты привели к изменению части решения Липецкого районного суда. В пользу автомобилиста взыщут 2,6 млн рублей, а вот штраф и неустойку на 700 000 рублей суд постановил отменить, так как покупатель не согласился проводить экспертизу машины на заводе изготовителя в Калининграде.