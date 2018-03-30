В России

сегодня, 10:16

В Кемерове задержали гендиректора компании-собственника ТЦ

190
#Пожар в Кемерове
В Кемерове задержали гендиректора компании-собственника ТЦ

Обыски прошли в квартире генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", владелицы торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове Юлии Богдановой.

В Кемерове задержали генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову. Эта компания — собственник здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня".

Как сообщила представитель СК Светлана Петренко в официальном Telegram-аккаунте ведомства, подчиненные Богдановой много раз говорили ей о недостатках системы противопожарной безопасности, но она не предпринимала никаких мер.

Отмечается, что гендиректор "всецело занималась лишь сдачей в аренду новых торговых площадей".

В доме Богдановой уже прошел обыск. Скоро ей предъявят обвинение по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой. В ходе расследования арестовали пятерых подозреваемых: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, отключившего систему оповещения, - передает РИА-Новости.
190
#Пожар в Кемерове

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

23 иностранных самолета провели разведку у российских границ
#Россия #границы #Минобороны
23 иностранных самолета провели разведку у российских границ

6 минут назад

В России
Следствие заявило о незаконной постройке сгоревшего ТЦ в Кемерове
#Пожар в Кемерове #Зимняя вишня #ТЦ
Следствие заявило о незаконной постройке сгоревшего ТЦ в Кемерове

25 минут назад

В России
В Санкт-Петербурге закрывают американское генконсульство
#США #Россия #дело Скрипаля
В Санкт-Петербурге закрывают американское генконсульство

сегодня, 10:51

В России
#посольство США #дипломатия #дело Скрипаля
МИД РФ предложил закрыть посольство США в Санкт-Петербурге

вчера, 15:50

В России
В Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус
#Кемерово #пожар
В Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус

вчера, 15:26

В России
Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии‍
#Шакро Молодой #приговор
Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии‍

вчера, 15:22

В России