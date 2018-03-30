сегодня, 10:16
В Кемерове задержали гендиректора компании-собственника ТЦ
Обыски прошли в квартире генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", владелицы торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове Юлии Богдановой.
Как сообщила представитель СК Светлана Петренко в официальном Telegram-аккаунте ведомства, подчиненные Богдановой много раз говорили ей о недостатках системы противопожарной безопасности, но она не предпринимала никаких мер.
Отмечается, что гендиректор "всецело занималась лишь сдачей в аренду новых торговых площадей".
В доме Богдановой уже прошел обыск. Скоро ей предъявят обвинение по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей.
Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой. В ходе расследования арестовали пятерых подозреваемых: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, отключившего систему оповещения, - передает РИА-Новости.