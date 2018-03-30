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В весенний призыв из Липецкой области уйдут служить 1600 новобранцев

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#армия #призыв
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В весенний призыв из Липецкой области уйдут служить 1600 новобранцев

Весенняя призванная кампания стартует уже в это воскресенье.

1 апреля начинается весенний призыв. Как рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Андрей Юхта, в ходе весенней кампании из Липецкой области отправятся на срочную службу в армию 1600 новобранцев.

С понедельника в Липецкой области будут работать 20 муниципальных призывных комиссий и призывная комиссия Липецкой области. По традиции, в апреле пройдёт первая торжественная отправка новобранцев с площади Пётра Великого.

Большинство липчан будут служить в частях Западного военного округа.

Никаких особых нововведений входе этого призыва не будет. Продолжится комплектование научных и спортивных рот. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предусматривается предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения.

Перед отправкой в войска призывников переоденут в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета. Ребятам выдадут персональные электронные карты, банковские карты.

На весь путь следования к месту службы призывники будут обеспечены рационами питания. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников даже в вагонах-ресторанах.
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#армия #призыв
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