Общество

сегодня, 10:16

Липчанина оштрафовали за запуск квадрокоптера без разрешения

7 1178
#летательные аппарата
2
Липчанина оштрафовали за запуск квадрокоптера без разрешения

Аппарат летел над НЛМК.

В начале 2018 года Липецкой транспортной прокуратурой проведена проверка по факту управления жителем Липецка беспилотным летательным аппаратом.

Как сообщили в Липецкой транспортной прокуратуре, проверкой установлено, что в январе 2018 года местный житель запустил квадрокоптер над территорией НЛМК и прилегающей территорией Липецка без разрешения на использование воздушного пространства.

Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ – нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства.

Постановлением  Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ространснадзора владельцу аппарата назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей.
7 1178
#летательные аппарата
2

Комментарии (7)

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Викторм

18 минут назад
И тут вонючие навальнята про выборы ноют...
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о как

сегодня, 10:57
а это случаем не Толчеева штрафанули?
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Барыга

сегодня, 10:52
А если бомбу прицепит
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Здравый

сегодня, 10:52
вот и двигайся стройными рядами на погост.ведь чем меньше по поверхности земли ходят тем лучше для писавших коап
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Не участвовавшему

сегодня, 10:34
Этой статье КоАП года 3-4 как минимум, а ты и дальше спи.
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Вася

сегодня, 10:31
А мы в детстве бумажные самолётики из окна запускали. Надеюсь срок исковой давности прошёл.
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Не учавствовал

сегодня, 10:29
получите результат от результатов 18 марта б..я
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