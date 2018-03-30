Липчанина оштрафовали за запуск квадрокоптера без разрешения

Аппарат летел над НЛМК.

В начале 2018 года Липецкой транспортной прокуратурой проведена проверка по факту управления жителем Липецка беспилотным летательным аппаратом.



Как сообщили в Липецкой транспортной прокуратуре, проверкой установлено, что в январе 2018 года местный житель запустил квадрокоптер над территорией НЛМК и прилегающей территорией Липецка без разрешения на использование воздушного пространства.



Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ – нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства.



Постановлением Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ространснадзора владельцу аппарата назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей.

