Общество

сегодня, 10:10

31 марта движение по улице Ленина будет ограничено

7 1354
#ярмарка #транспорт
1
31 марта движение по улице Ленина будет ограничено

Ограничение связано с предпасхальной ярмаркой.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города, в связи с проведением предпасхальной областной розничной ярмарки, в субботу, 31 марта с 5.00 утра до окончания мероприятия движение автомобильного транспорта на улице Ленина будет ограничено.

Учитывая частичное перекрытие улицы Ленина, посетителей ярмарки просят заранее выбирать места для парковки личного транспорта на прилегающих улицах.

7 1354
#ярмарка #транспорт
1

Комментарии (7)

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мэр

53 минуты назад
Интересно,, тогда, когда умники типа тебя перестанут засорять эфир своими безмозглыми вопросами.
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Интересно,

55 минут назад
когда безмозглые организаторы научатся что нибудь проводить ,не ограничивая ничего и никого?
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К дню дурака

58 минут назад
надо затариться
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хач

сегодня, 10:40
че продавать будут?
ответить

Гость

сегодня, 10:38
Да. ....у католиков))))
ответить

WikiLeaks

сегодня, 10:37
не порядок ! надо еще и продажу алкоголя ограничить
ответить

1

сегодня, 10:22
1 апреля Пасха!
ответить

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