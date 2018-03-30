сегодня, 10:10
31 марта движение по улице Ленина будет ограничено
Ограничение связано с предпасхальной ярмаркой.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города, в связи с проведением предпасхальной областной розничной ярмарки, в субботу, 31 марта с 5.00 утра до окончания мероприятия движение автомобильного транспорта на улице Ленина будет ограничено.
Учитывая частичное перекрытие улицы Ленина, посетителей ярмарки просят заранее выбирать места для парковки личного транспорта на прилегающих улицах.
мэр
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К дню дурака
хач
Гость
WikiLeaks
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