31 марта движение по улице Ленина будет ограничено

Ограничение связано с предпасхальной ярмаркой.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города, в связи с проведением предпасхальной областной розничной ярмарки, в субботу, 31 марта с 5.00 утра до окончания мероприятия движение автомобильного транспорта на улице Ленина будет ограничено.



Учитывая частичное перекрытие улицы Ленина, посетителей ярмарки просят заранее выбирать места для парковки личного транспорта на прилегающих улицах.