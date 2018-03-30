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В Липецкой области сдвинули сроки охоты на дичь

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#охота #отстрел #дичь
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В Липецкой области сдвинули сроки охоты на дичь

Ружье стоит готовить к середине апреля.

Глава администрации Липецкой области подписал документ о внесении изменений в постановление об определении видов разрешенной охоты. Изменения касаются сроков весенней охоты на водоплавающую, боровую дичь и серую ворону.

Если раньше отстрел пернатых разрешался в период с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней, то в 2018 году сроки определены с 14 апреля по 23 апреля.
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#охота #отстрел #дичь
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