В Липецкой области сдвинули сроки охоты на дичь

Ружье стоит готовить к середине апреля.

Глава администрации Липецкой области подписал документ о внесении изменений в постановление об определении видов разрешенной охоты. Изменения касаются сроков весенней охоты на водоплавающую, боровую дичь и серую ворону.



Если раньше отстрел пернатых разрешался в период с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней, то в 2018 году сроки определены с 14 апреля по 23 апреля.