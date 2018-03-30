В Липецке пропала девушка, которую раньше пытались украсть

Эльвира пропала из университета.

28 марта в Липецке пропала 18-летняя Эльвира Нурмагомедова. Девушка исчезла утром из университета права на улице Зегеля. Пропажу Эльвиры установили днем, когда ее отец приехал забирать дочь с занятий. Девушка учится на первом курсе экономического отделения.



- Эльвира — добрый, открытый, отзывчивый и домашний человек, - рассказала GOROD48 сестра пропавшей Юлия. - Раньше она встречалась с молодым человеком, но они расстались: по-видимому, он был связан с криминалом, наркотиками, а также обманывал ее с другими девушками. Недавно у Эльвиры появился новый кавалер. Но этом фоне прежний молодой человек принял решение украсть Эльвиру, но ему это не удалось. Семья быстро раскрыла его планы. Именно поэтому отец решил возить дочь, обеспечивал ее безопасность. Но все же она пропала. Мы сразу же начали обзванивать друзей и приятелей прошлого парня и узнали, что он снова планировал похитить Эльвиру и надругаться над ней. Главное, чтобы мы нашлю Элю живой.



Всех, кто имеет сведения об Эльвире, просят в любое время сообщить данные по номерам +7 920 528 62 04 (Юлия) или +7 920 520 02 79 (Алик). Родственники девушки уже подали заявление в полицию.