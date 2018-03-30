сегодня, 08:42
22-летняя девушка пострадала в столкновении маршрутки и «десятки»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1222 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 723, неиспользование ремней безопасности – 72, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 45.
Ель
Евген
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