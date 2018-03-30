Происшествия

сегодня, 08:42

22-летняя девушка пострадала в столкновении маршрутки и «десятки»

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#авария #ДТП
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22-летняя девушка пострадала в столкновении маршрутки и «десятки»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 марта в Липецке на улице Фрунзе 27-летний водитель «ВАЗ-2110» на регулируемом перекрестке столкнулся с автобусом «ПАЗ» под управлением 60-летнего водителя. В результате 22-летняя пассажирка «десятки» получила травму и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1222 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 723, неиспользование ремней безопасности – 72, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 45.

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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Ель

20 минут назад
Евген, ты дебил,что ли?
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Евген

40 минут назад
777, В областном центре не должны ездить ваз-2110 позор какой-то
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777

сегодня, 09:10
В областном центре не должны ездить пазы позор какой-то.
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