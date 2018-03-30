Происшествия

сегодня, 08:24

Переполох у банка вызвала плошка

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#подозрительный предмет
Переполох у банка вызвала плошка

Полицейские и спасатели были подняты по тревоге поздно вечером.

Вечером 29 марта в Липецке на улице прокатной был оцеплен банковский офис. У здания нашли подозрительный предмет.

После того, как пакет осмотрели полицейские, оцепление сняли. Оказалось, что переполох вызвала оставленная кем-то металлическая плошка.


1 1070
#подозрительный предмет

Комментарии (1)

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сегодня, 09:04
содержимым ее были каловые массы?
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