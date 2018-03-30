Происшествия
сегодня, 08:24
Переполох у банка вызвала плошка
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Полицейские и спасатели были подняты по тревоге поздно вечером.
Вечером 29 марта в Липецке на улице прокатной был оцеплен банковский офис. У здания нашли подозрительный предмет.
После того, как пакет осмотрели полицейские, оцепление сняли. Оказалось, что переполох вызвала оставленная кем-то металлическая плошка.
После того, как пакет осмотрели полицейские, оцепление сняли. Оказалось, что переполох вызвала оставленная кем-то металлическая плошка.
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