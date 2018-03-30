Происшествия
сегодня, 08:27
На проспекте Победы столкнулись автобус «Липецк-Москва» и внедорожник
Проезд по проспекту затруднен.
Сегодня утром на проспекте Победы в Липецке напротив дома №19 столкнулись автобус маршрута "Липецк-Москва" и автомобиль "Митсубиси Аутлендер" с воронежскими номерами.
По словам водителя автобуса, он отправился в рейс с автовокзала в 08.00. На проспекте Победы со второстепенной дороги на главную вдруг неожиданно выехал легковой автомобиль. Попытка избежать столкновения водителю автобуса не удалась, и он врезался в бок внедорожника. Иномарка получила сильные повреждения. Пассажиры автобуса и водитель «Митсубиси» в аварии не пострадали. Пассажиров отправили по маршруту на резервном автобусе, а участники ДТП остались ждать приезда патруля ДПС.
Разбитая машина и автобус перегородили проезд по проспекту, чем осложнили проезд для остальных участников дорожного движения.
По словам водителя автобуса, он отправился в рейс с автовокзала в 08.00. На проспекте Победы со второстепенной дороги на главную вдруг неожиданно выехал легковой автомобиль. Попытка избежать столкновения водителю автобуса не удалась, и он врезался в бок внедорожника. Иномарка получила сильные повреждения. Пассажиры автобуса и водитель «Митсубиси» в аварии не пострадали. Пассажиров отправили по маршруту на резервном автобусе, а участники ДТП остались ждать приезда патруля ДПС.
Разбитая машина и автобус перегородили проезд по проспекту, чем осложнили проезд для остальных участников дорожного движения.
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ZZZZ
липецк
Рамзес
а вот с ПРОХОРОМ согласен
гостья