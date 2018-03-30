На проспекте Победы столкнулись автобус «Липецк-Москва» и внедорожник

Проезд по проспекту затруднен.

Сегодня утром на проспекте Победы в Липецке напротив дома №19 столкнулись автобус маршрута "Липецк-Москва" и автомобиль "Митсубиси Аутлендер" с воронежскими номерами.



По словам водителя автобуса, он отправился в рейс с автовокзала в 08.00. На проспекте Победы со второстепенной дороги на главную вдруг неожиданно выехал легковой автомобиль. Попытка избежать столкновения водителю автобуса не удалась, и он врезался в бок внедорожника. Иномарка получила сильные повреждения. Пассажиры автобуса и водитель «Митсубиси» в аварии не пострадали. Пассажиров отправили по маршруту на резервном автобусе, а участники ДТП остались ждать приезда патруля ДПС.



Разбитая машина и автобус перегородили проезд по проспекту, чем осложнили проезд для остальных участников дорожного движения.





