Происшествия

сегодня, 08:27

На проспекте Победы столкнулись автобус «Липецк-Москва» и внедорожник

14 2260
#авария #ДТП
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На проспекте Победы столкнулись автобус «Липецк-Москва» и внедорожник

Проезд по проспекту затруднен.

Сегодня утром на проспекте Победы в Липецке напротив дома №19 столкнулись автобус маршрута "Липецк-Москва" и автомобиль "Митсубиси Аутлендер" с воронежскими номерами.

По словам водителя автобуса, он отправился в рейс с автовокзала в 08.00. На проспекте Победы со второстепенной дороги на главную вдруг неожиданно выехал легковой автомобиль. Попытка избежать столкновения водителю автобуса не удалась, и он врезался в бок внедорожника. Иномарка получила сильные повреждения. Пассажиры автобуса и водитель «Митсубиси» в аварии не пострадали. Пассажиров отправили по маршруту на резервном автобусе, а участники ДТП остались ждать приезда патруля ДПС.

Разбитая машина и автобус перегородили проезд по проспекту, чем осложнили проезд для остальных участников дорожного движения.


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#авария #ДТП
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Комментарии (14)

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Житель

3 минуты назад
Администрации сайта, продавать по-честному. И всё будет нормально.
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Администрации рынка

12 минут назад
а ты очевидно пишешь на своей барже 85 гв не бит не крашен без пробега по рф? при реальности за 1 млн км
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Администрации сайта

15 минут назад
вы вообще страх и совесть потеряли выкладывать фотки авто с номерами? кто вам дал разрешение на это?как мне ее потом продавать?
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36

18 минут назад
автобус маленький очень,вот и не заметил его.
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//\\

20 минут назад
а пацан не укуренный был ?
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ZZZZ

45 минут назад
Ну и Липецкие водители, к сожалению, уже не сильно отличаются от Воронежских.
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липецк

47 минут назад
ПРОХОР, а с чего ты взял что он с воронежа
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Рамзес

47 минут назад
Во избежания гемора с парковкой и проездом по центру Москвы на своем авто,поехал на автобусе .Водитель гнал как Шумахер,знаки ограничения скорости похеру,нарушают практически все,на запрещающий проезжает свободно,сделала женщина замечание ,ответ ходите пешком.
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а вот с ПРОХОРОМ согласен

сегодня, 09:12
в Воронеже водителям какие-то другие правила преподают, а еще озверин, видимо, назначают внутривенно
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гостья

сегодня, 09:10
ПРОХОР, 36 регион еще не говорит о том, что это с Воронежа, зачастую это наши липецкие
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