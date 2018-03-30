В магазине нашли просрочку в ассортименте

С истёкшим сроком годности были масло, колбаса, рулька, квас и сокосодержащие напитки.

Сегодня в ходе информационно-аналитического наблюдения в одном из магазинов деревни Ивановка Воловского района повторно были выявлены факты нарушения Правил продажи отдельных видов товаров и требований санитарного законодательства.



Так, с истекшим сроком годности в продаже находились напитки “Фрутмотив”, “Биомикс”, квас окрошечный, колбаса салями “Элитная”, рулька свиная “Слово мясника”, масло сливочное.



Кроме того, отсутствовали маркировки с указанием наименования товара, веса, цены за килограмм, даты фасовки и срока годности на сыр весовой.



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