Общество

вчера, 23:36

Потребление алкоголя липчанами снизилось на 40%

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#алкоголь #торговля
Потребление алкоголя липчанами снизилось на 40%

69 торговцев попались на продаже спиртного несовершеннолетним.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области подвело итоги работы за 2017 год и наметило задачи на 2018-й.

Как сообщает пресс-служба управления, в прошлом году заготовители закупили продукции почти на 4 миллиарда рублей. Среди успешных показателей – оборот розничной торговли. В прошлом году он составил 237 миллиардов рублей и превышает среднероссийский.

Уже который год подряд в регионе цены на ряд социально значимых товаров – самые низкие в России. В августе 2017-го в Липецкой области зафиксирована самая дешевая в стране потребительская корзина. Условный минимальный набор продуктов стоил тогда на 650 рублей меньше, чем в среднем по России.

Продвижению и сбыту местной продукции способствуют областные ярмарки. В прошлом году их провели рекордное количество – почти 300. Среди них были и тематические — клубничная, медовая, яблочная, сырная и продуктов сельских подворий.

Скоро появится современный сельскохозяйственный кооперативный рынок в Измалковском районе. Таких рынков в области уже 5. В ближайшее время откроются ещё 4.

В регионе растет эффективность государственного контроля за качеством продукции и соблюдением правил торговли. В прошлом году сумма штрафов составила 18 миллионов рублей. Это на 5 миллионов больше, чем годом ранее.

Активно вели борьбу с продажей нелегального алкоголя. За 2017 год сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области изъяли почти тысячу бутылок сомнительной алкогольной продукции. Снизить масштабы пьянства в стране более чем наполовину к 2020 году – главная задача антиалкогольной концепции государственной политики. За последние 5 лет потребление липчанами алкоголя снизилось на 40%.

Управлением потребовнка также велась работа, связанная с привлечением к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним лицам. Совместно с судами Липецкой области, привлечены к ответственности 69 организаций и индивидуальных предпринимателей.
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#алкоголь #торговля

Комментарии (6)

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мда

21 минуту назад
пивнух все больше а пить стали меньше ... это из серии роста зарплат ... зарплаты растут а нищих все больше ...
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Пить или не пить, - вот в чём вопрос ?

27 минут назад
Алкоголь нынче в магазинах стоит дорого, будет ещё дороже, теперь он по карману только чиновникам, что сказывается на их работоспособности, теперь настаёт эра самогоноварения, что приведёт к убыткам заводы по производству алкоголя (кроме алкоголя произведённого в гаражах и подвалах), и если самогон у нас не легализуют как во Вьетнаме, то государство лишится значительных доходов, что в принципе на руку населению.
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Пью

54 минуты назад
Сэм свой
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МАГАЗИНОГО ПОЙЛА

сегодня, 00:38
Стали может и меньше.А вот перчик и самогончик увеличился.
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Гость

сегодня, 00:06
Все вокруг дорожает (кроме пенсии и зарплаты), а мужик русский пить меньше стал. Что то напоминает сказки Андерсена. Все больше людей закупаются в гаражах и по связям.
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Алконафт

вчера, 23:57
Пиждят!!!!!
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