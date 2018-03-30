Потребление алкоголя липчанами снизилось на 40%

69 торговцев попались на продаже спиртного несовершеннолетним.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области подвело итоги работы за 2017 год и наметило задачи на 2018-й.



Как сообщает пресс-служба управления, в прошлом году заготовители закупили продукции почти на 4 миллиарда рублей. Среди успешных показателей – оборот розничной торговли. В прошлом году он составил 237 миллиардов рублей и превышает среднероссийский.



Уже который год подряд в регионе цены на ряд социально значимых товаров – самые низкие в России. В августе 2017-го в Липецкой области зафиксирована самая дешевая в стране потребительская корзина. Условный минимальный набор продуктов стоил тогда на 650 рублей меньше, чем в среднем по России.



Продвижению и сбыту местной продукции способствуют областные ярмарки. В прошлом году их провели рекордное количество – почти 300. Среди них были и тематические — клубничная, медовая, яблочная, сырная и продуктов сельских подворий.



Скоро появится современный сельскохозяйственный кооперативный рынок в Измалковском районе. Таких рынков в области уже 5. В ближайшее время откроются ещё 4.



В регионе растет эффективность государственного контроля за качеством продукции и соблюдением правил торговли. В прошлом году сумма штрафов составила 18 миллионов рублей. Это на 5 миллионов больше, чем годом ранее.



Активно вели борьбу с продажей нелегального алкоголя. За 2017 год сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области изъяли почти тысячу бутылок сомнительной алкогольной продукции. Снизить масштабы пьянства в стране более чем наполовину к 2020 году – главная задача антиалкогольной концепции государственной политики. За последние 5 лет потребление липчанами алкоголя снизилось на 40%.



Управлением потребовнка также велась работа, связанная с привлечением к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним лицам. Совместно с судами Липецкой области, привлечены к ответственности 69 организаций и индивидуальных предпринимателей.