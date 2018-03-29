Присяжные частично оправдали липецких полицейских

Сегодня в стенах Липецкого областного суда присяжные заседатели вынесли вердикт по делу двух полицейских, обвинявшихся в вымогательстве взятки и торговле наркотиками.

Напомним, что 30-летний старший лейтенант Станислав Мазаев и 38-летний майор Константин Безбородов ранее работали в отделе полиции №8 УМВД РФ по Липецку. Год назад после долгого следствия офицеры предстали перед судом присяжных заседателей по обвинению в целом букете преступлений: от превышения должностных полномочий, взяточничества и вымогательства взяток, до торговли наркотиками.

Сегодня, на предшествующих вынесению вердикта прениях, гособвинитель Иван Минаев напомнил присяжным, состав которых был изменен судом, что преступная деятельность обвиняемых была задокументирована отделом собственной безопасности УМВД России по Липецкой области. За офицерами велась слежка, велась запись телефонных разговоров.

Если вкратце, то по версии следствия, напарники решили поймать с наркотиками давно известную им липчанку, чтобы впоследствии получить от нее деньги. Для этого к женщине подослали ее знакомую, у которой с собой была крупная партия наркотика. Свою жертву полицейские задержали, пригрозили, и та согласилась отдать им 300 тысяч рублей за возможность остаться на свободе.

Затем друзья решили, что женщина должна работать на них. Через закладку они передали ей крупную партию наркотика, планируя выручить все те же 300 тысяч рублей. Но продать товар вовремя не удалось, и липчанку «поставили на счетчик».

Становится дойной коровой она не захотела, поэтому обратилась в правоохранительные органы. Женщину снарядили записывающей аппаратурой, направили на встречу с офицерами, после которой тех задержали.

На прениях обвинитель Иван Минаев уверял присяжных, что собранных по делу доказательств достаточно, чтобы вынести обвинительный вердикт.

Прокурору противостояли сразу пять адвокатов, которые обратили внимание присяжных на ряд фактов. Так в своем выступлении адвокат Мария Тормышева напомнила, что большая часть дела основывается на показаниях «жертвы», доходы которой изначально вызывали подозрения. Также она обращала внимание присяжных на вольную трактовку записей телефонных переговоров, качество которых оставляет желать лучшего, и нечеткость видеозаписей.

Совещание присяжных длилось свыше трех часов. В итоге они признали бывших полицейских виновными только в двух преступлениях – сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий и признали их заслуживающими снисхождения.

По остальным обвинрениям, подсудимые признаны невиновными.

К вынесению приговора суд под председательством Татьяны Фроловой приступит 10 апреля.