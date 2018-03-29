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сегодня, 17:17

Со 2 апреля автобус № 11 будет ходить по прежней схеме

7 797
#транспорт
2
Со 2 апреля автобус № 11 будет ходить по прежней схеме

Департамент транспорта информирует липчан о том, что со 2 апреля автобусы муниципального маршрута № 11 «ул. Пришвина - Цем. завод, КПП» в прямом и обратном направлениях будут следовать по прежней схеме «… - ул. Опытная – Товарный пр. – ул. Гагарина – ул. Студеновская – далее по маршруту».

Схема движения автобусов маршрута № 11 изменилась 19 марта и около двух недель они курсировали по улице Космонавтов. Однако в связи с участившимися обращениями граждан было принято решение оставить прежнюю схему движения на маршруте.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте  МУП «ЛГТК».

 

7 797
#транспорт
2

Комментарии (7)

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кокс

36 минут назад
В кой-то веке сделали нормальную схему №11 и опять на старые рельсы не чего хорошего не приживается в городе не появляется новых маршрутов не убираются дублеры частники которые отнимают прибыль у муниципальных и дублируют их в прибыльные часы на 95-100% зато 11-тый чем то помешал на новой схеме(
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Александра

39 минут назад
Лиля, что Вам удобней? Вы за всех жителей не говорите. Вам если куда надо ехать по тому маршруту-311 в помощь! А 11 лучше оставить на Космонавтов
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Александра

41 минуту назад
Оставьте как есть. По Космонавтов очень удобно! По Гагарина едет 311 , так же с жд присоединяется 1т, а 11 пусть ходит по Космонавтов! Раз в жизни что-то умное придумали и все равно убрать хотят! По любому бабульки с поликлиник нажаловались. А о работающих никто думать не хочет. В прочем как всегда!
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крюк

50 минут назад
Лиля, так всегда говори про Сырский Рудник что при продлении к ним автобусов страдать будут другие но другие умные когда то и на 28-мой автобусы не ходили и почему кто то решает чьи это проблемы
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Лиля

52 минуты назад
Просто нужен маршрут сквозной, скажем, автовокзал- 23- вермишева_ космонавтов- гагарина- цем завод. А мне, как жителю злосчастной Опытной привычнее как было. Хорошо, что вернули. Не нужно за счёт неудобств одних решать проблемы других.
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хм

сегодня, 17:45
Пусть хоть поочерёдно пускают: круг по одной схеме,круг--по другой.
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блин

сегодня, 17:30
Порадовали и отняли радость а как нам с Космонавтов на Цем Завод?
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