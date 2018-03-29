Со 2 апреля автобус № 11 будет ходить по прежней схеме

Департамент транспорта информирует липчан о том, что со 2 апреля автобусы муниципального маршрута № 11 «ул. Пришвина - Цем. завод, КПП» в прямом и обратном направлениях будут следовать по прежней схеме «… - ул. Опытная – Товарный пр. – ул. Гагарина – ул. Студеновская – далее по маршруту».

Схема движения автобусов маршрута № 11 изменилась 19 марта и около двух недель они курсировали по улице Космонавтов. Однако в связи с участившимися обращениями граждан было принято решение оставить прежнюю схему движения на маршруте.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «ЛГТК» .