Липецким автомобилистам устроили интересный квест

Самые смекалистые и быстрые получили прекрасные призы.

Автосалон «Прайм Липецк» подвел итоги увлекательного всенародного квеста городского масштаба. Официальный дилер автомобилей LADA предложил всем желающим принять участие в интересной игре и выиграть полезные призы. Для того, чтобы стать обладателем приза, нужно было внимательно выполнить простые условия игры. Было необходимо каждый день с 19 по 23 марта заходить на сайт GOROD48, кликать на баннер «Прайм» или переходить по прямой ссылке и искать буквы, спрятанные на фотографии. Собранное из них слово стоило отправить на электронную почту автосалона.

Развернулось нешуточное соперничество. За самую важную награду — 15 000 рублей — сражали около 200 человек. Главными победителями квеста стала семейная пара Мордасовых. Сергей и Мария честно выполнили все задания и стали обладателями сертификата любые услуги «Прайм» на 15 000 рублей и сигнализации с автозапуском StarLine. Правильный ответ — слово «инструктор» - они отгадали еще за день до завершения игры.

- О старте игры я узнал как подписчик новостей официальной группы автосалона «Прайм» в социальной сети «Вконтакте». Настало время менять машину, и я, подыскивая варианты и выгодные предложения, стал подписчиком сообщества. Буквально за пару дней до объявления имен победителей я был в салоне, привозил свой автомобиль на оценку, чтобы провести Trade-in*. Мне подобрали привлекательное предложение. И вот, когда я во «Вконтакте» увидел, что победил, позвонил менеджеру, который сопровождал оценку, чтобы узнать, как использовать приз. Кажется, его удивление и радость были не меньше моих, - признается Сергей Мордасов. - Мы с супругой участвовали в подобных онлайн-квестах впервые, раньше относились к ним со скепсисом. Сразу поняли, что для победы нужно проявить смекалку, и делали с Марией все сообща. Найти буквы было просто, куда сложнее оказалось само слово. Впрочем, нам удалось среди множества вариантов выбрать верный. Теперь, с сертификатом на 15 000 рублей, покупка нового автомобиля стала для меня куда доступнее.

«Бронзу» интересной игры взял Сергей Силаев.

- За рулем я уже 9 лет, одним из моих автомобилей была LADA. Поэтому меня, как постоянного читателя GOROD48, заинтересовал баннер автосалона «Прайм». Я перешел по ссылке и узнал все правила игры. Если честно, то в подобных розыгрышах я принимаю участие впервые. Раньше всегда думал, что они нечестные, все распределено заранее: оказалось совсем наоборот! - делится впечатлениями Сергей. - Набравшись терпения, я систематически искал буквы, одну за одной. Когда оставалась последняя пара, то начал подбирать варианты. До верного у меня было множество вариантов… Остановился на слове «инструктор» и отправил именно его. Каково же было мое удивление и радость, когда я узнал, что не только оказался прав, но и прислал верный вариант одним из первых! Теперь у меня появился стимул принимать участие в онлайн-розыгрышах, я вижу, что здесь все честно и каждый может получить приз. Надо только постараться!

Без заслуженные подарков не остались и те участники, что уступили в скорости семейной паре Мордасовых и Сергею Силаеву. Самым активным и быстрым вручили стильные автоаксессуары — надежные толстовки, вместительные автомобильные косметички, прекрасным автоледи — кокетливые шарфики, а также фонари, портмоне, разветвители- прикуриватели.

Выигранный сертификат Сергей сможет потратить как при покупке LADA, так и на два обвеса на автомобиль, пару технических осмотров с расходными материалами, зимние шины, десяток комплектов ковриков в салон, 27 комплектов секретных болтов, 42 посещения автомойки, сотню вкусных сэндвичей из кафе и 250 ламп подсветки номера. Тем, кто не успел поучаствовать в квесте или не выиграл желаемый приз, не стоит отчаиваться: официальный дилер LADA намерен устроить новые игры.

Автосалон «Прайм» готов в любой предоставить все эти услуги и товары с 8 утра до 20 вечера. Там вас ждут не только сытные сэндвичи и бережная мойка машин, но и новые модели от концерна LADA. «Прайм» рад представить липчанам весь модельный ряд автомобилей LADA. Вы можете лично оценить комфорт и качество пройдя тест-драйв на интересующем Вас автомобиле. Салон, конечно же, оборудован всем необходимым для гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей. Автосалон предоставляет полный комплекс услуг по приобретению и эксплуатации новых автомобилей, а также все виды услуг по сервисному обслуживанию автомобилей всех марок.

*Трейд-ин



"PR"

