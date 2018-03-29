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42 минуты назад
Липецкая вечЁрка: изрубленные иномарки, дураки и дороги и отчет о ремонте лужи
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 29 марта.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили порче иномарок. Сперва стало известно об изрубленном «бумере». Потом под топор «народного мстителя» попал серебристый «Хэндай». Подозреваемый уже найден.
Активно читатели интересовались сравнением доли липчан и москвичей. Сегодня в Липецком городском Совете прошел «круглый стол» на тему «Развитие транспортной системы Липецка. Интеллектуальные транспортные системы». «Нам надо победить дураков - тех, кто строит некачественные дороги и тех, кто принимает их в эксплуатацию. Но о победе над дураками на круглом столе не говорили».
Значительное число отзывов собрала новость про призыв объезжать Петровский мост. Липчан призывают выбирать для проезда транспортные развязки, альтернативные Петровскому мосту.
Бурное обсуждение вызвало известие про обнаруженных мертвыми под мостом мужчину и женщину. Погибшие 36-летний мужчина и 30-летняя женщина свою связь держали в тайне от друзей и родственников, хотя оба были формально свободны. Липчанин развелся осенью прошлого года (автомобиль находился в его собственности), а его подруга была матерью-одиночкой, воспитывающей малолетнюю дочь.
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлично продолжение о темы о ноу-хау местных дорожников. Глава организации отчитался за своих горе-подчиненных, публично асфальтировавших лужу.Их вины, как и стоило полагать, в ситуации не усмотрели.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили порче иномарок. Сперва стало известно об изрубленном «бумере». Потом под топор «народного мстителя» попал серебристый «Хэндай». Подозреваемый уже найден.
Активно читатели интересовались сравнением доли липчан и москвичей. Сегодня в Липецком городском Совете прошел «круглый стол» на тему «Развитие транспортной системы Липецка. Интеллектуальные транспортные системы». «Нам надо победить дураков - тех, кто строит некачественные дороги и тех, кто принимает их в эксплуатацию. Но о победе над дураками на круглом столе не говорили».
Значительное число отзывов собрала новость про призыв объезжать Петровский мост. Липчан призывают выбирать для проезда транспортные развязки, альтернативные Петровскому мосту.
Бурное обсуждение вызвало известие про обнаруженных мертвыми под мостом мужчину и женщину. Погибшие 36-летний мужчина и 30-летняя женщина свою связь держали в тайне от друзей и родственников, хотя оба были формально свободны. Липчанин развелся осенью прошлого года (автомобиль находился в его собственности), а его подруга была матерью-одиночкой, воспитывающей малолетнюю дочь.
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлично продолжение о темы о ноу-хау местных дорожников. Глава организации отчитался за своих горе-подчиненных, публично асфальтировавших лужу.Их вины, как и стоило полагать, в ситуации не усмотрели.