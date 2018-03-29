18 липецких девушек собираются в армию

А всего в военные вузы будут поступать 200 липчан.

1 апреля начинается весенний призыв. А уже сейчас в Липецке ведётся предварительный отбор кандидатов, которые желают стать профессиональными военными и поступить в вузы Министерства обороны России.



Как сообщили GOROD48 в отделе военного комиссариата Липецкой области по городу Липецку, в этом году желание поступить в военные вузы изъявили 200 липчан.



- В их числе рекордное за последние годы число девушек: 18 липчанок хотят связать своё будущее с армией, - рассказал GOROD48 помощник начальника отделения подготовки и призыва Виктор Васильев. - В прошлом году в военные вузы поступали 12 выпускниц из нашего города, поступили всего две, в том числе одна - в лётное училище. В этом году лётчиц в нашей стране не набирают, в основном, представительницы прекрасного пола собираются в училища связи.



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