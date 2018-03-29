Происшествия

32 минуты назад

Найденные мертвыми в автомобиле мужчина и женщина скрывали отношения

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Найденные мертвыми в автомобиле мужчина и женщина скрывали отношения

Следствие не отрицает сексуальной связи между погибшими.

Как уже сообщал GOROD48, на исходе дня 26 марта под Октябрьским мостом в Липецке был обнаружен автомобиль «Нива Шевроле», в котором находились мертвые мужчина и женщина. На следующий день вскрытие показало, что пара умерла от отравления угарным газом: двигатель машины был включен, а двери салона закрыты.

Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.

По данным GOROD48, погибшие 36-летний мужчина и 30-летняя женщина свою связь держали в тайне от друзей и родственников, хотя оба были формально свободны. Липчанин развелся осенью прошлого года (автомобиль находился в его собственности), а его подруга была матерью-одиночкой, воспитывающей малолетнюю дочь. Мужчина работал по найму у индивидуальных предпринимателей, а женщина не имела постоянного источника дохода и жила на иждивении матери. 

В автомобиле были найдены пустая бутылка с водочной этикеткой, а также курительные трубки. Данные гистологического исследования на употребление парой алкоголя и наркотических средств станут известны следствию в течение месяца.

Мужчина был полностью обнаженным, на женщине было только нижнее белье.
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Комментарии (13)

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Дмитрий

2 минуты назад
А разве можно угореть если автомобиль находится на открытом воздухе я думал что должно быть замкнутое помещение типа гаража или как в каком-то фильме шланг надевали на выхлопную трубу и засовывали его в слегка приопущенное окно автомобиля ? P.s. если кто в курсе как это бывает напишите или дайте ссылку .
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детский психолог

2 минуты назад
город -48,,согласна со всеми липчанами,уберите статью .... Подумайте о малолетней дочери этой женщины.Вам не стыдно ?
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Гость

5 минут назад
Пошлее комментов, чем на сайте нашего города, ещё не встречал... Люди, что с вами стало?...
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Воздух

6 минут назад
негодяй, согласен
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1234564789

6 минут назад
бред, угарный газ в закрытой машине на улице, тем более нива
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негодяй

8 минут назад
Ребята это уж явный перебор! Уберите статью ,не опускайтесь ,не позорьте себя!
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Пускай читают

11 минут назад
рута, может пригодится.
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опер

13 минут назад
Обычно такие парочки обнаруживали в гаражах-включили двигатель, поразвлекались...и заснули.Угарели!
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Дима

15 минут назад
Другого места не нашли,я бы им гараж сдал на 1 час за 150 руб.
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Раиса

15 минут назад
Уберите статью. За гранью уже..
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