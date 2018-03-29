Происшествия
32 минуты назад
Найденные мертвыми в автомобиле мужчина и женщина скрывали отношения
13 1381
Следствие не отрицает сексуальной связи между погибшими.
Как уже сообщал GOROD48, на исходе дня 26 марта под Октябрьским мостом в Липецке был обнаружен автомобиль «Нива Шевроле», в котором находились мертвые мужчина и женщина. На следующий день вскрытие показало, что пара умерла от отравления угарным газом: двигатель машины был включен, а двери салона закрыты.
Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.
По данным GOROD48, погибшие 36-летний мужчина и 30-летняя женщина свою связь держали в тайне от друзей и родственников, хотя оба были формально свободны. Липчанин развелся осенью прошлого года (автомобиль находился в его собственности), а его подруга была матерью-одиночкой, воспитывающей малолетнюю дочь. Мужчина работал по найму у индивидуальных предпринимателей, а женщина не имела постоянного источника дохода и жила на иждивении матери.
В автомобиле были найдены пустая бутылка с водочной этикеткой, а также курительные трубки. Данные гистологического исследования на употребление парой алкоголя и наркотических средств станут известны следствию в течение месяца.
Мужчина был полностью обнаженным, на женщине было только нижнее белье.
Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.
По данным GOROD48, погибшие 36-летний мужчина и 30-летняя женщина свою связь держали в тайне от друзей и родственников, хотя оба были формально свободны. Липчанин развелся осенью прошлого года (автомобиль находился в его собственности), а его подруга была матерью-одиночкой, воспитывающей малолетнюю дочь. Мужчина работал по найму у индивидуальных предпринимателей, а женщина не имела постоянного источника дохода и жила на иждивении матери.
В автомобиле были найдены пустая бутылка с водочной этикеткой, а также курительные трубки. Данные гистологического исследования на употребление парой алкоголя и наркотических средств станут известны следствию в течение месяца.
Мужчина был полностью обнаженным, на женщине было только нижнее белье.
13 1381
Дмитрий
детский психолог
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