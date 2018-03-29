Общество
32 минуты назад
Попавшие в ДТП у Петровского моста автомобили убирают за 10 минут
Городские власти стараются минимизировать пробки.
29 марта в 13:05 на подъезде к Петровскому мосту со стороны ул.К.Маркса произошло ДТП. Оперативное реагирование ГИБДД совместно с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства позволило в 13:15 возобновить движение в полной мере. Затора на данном участке улично-дорожной сети не образовалось, сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Анализируя загрузку Петровского моста по средствам онлайн камер (http://camera.lipetsk.ru/traffic) , в 15:20 было обнаружено образование затора на пл.Мира (соответственно на ул.Зоя Космодемьянской и пр.Мира). Данная ситуация образовалась из-за поломки автомобиля на Петровском мосту (при движении по направлению в центр). Автомобиль был эвакуирован в течение 15-20 минут.
Анализируя загрузку Петровского моста по средствам онлайн камер (http://camera.lipetsk.ru/traffic) , в 15:20 было обнаружено образование затора на пл.Мира (соответственно на ул.Зоя Космодемьянской и пр.Мира). Данная ситуация образовалась из-за поломки автомобиля на Петровском мосту (при движении по направлению в центр). Автомобиль был эвакуирован в течение 15-20 минут.
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