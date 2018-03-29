Происшествия

55 минут назад

На грязинской трассе на ходу загорелась иномарка

5 1203
#пожар #автомобиль
2

Машину уже не восстановить.

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В объектив очевидцев попал полыхающий под Липецком автомобиль. Сначала автор съемки и его попутчики сильно удивились столбу дыма и начали строить предположения о крупном ЧП, но по приближении к месту пожара поняли, что горит автомобиль.

Как стало известно GOROD48, автомобиль загорелся на ходу. «Шанс» выгорел полностью, пострадавших и жертв удалось избежать. Огонь охватил иномарку на 5 км трассы «Липецк — Грязи».

Видео: Виталий Ивкин

5 1203
#пожар #автомобиль
2

Комментарии (5)

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!!!!!!1

19 минут назад
Остановиться не надо. Может скорую вызвать нужно. Лучше все снять и в интернет выложить.
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!!!

28 минут назад
И никто не остановился чтобы помочь затушить пламя...
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Сомневающийся

32 минуты назад
Ивкин, научись телефон правильно держать.
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Ватник

45 минут назад
По ходу это новый вид мсти Пыдарашенки за "Рошен" - теперь все "Запорожцы" дистанционно самоуничтожатся, вот вражина, что удумал!
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Гость

46 минут назад
Проезжал сегодня там, только она уже вся выгорела, главное чтоб люди живы остались
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