Происшествия
55 минут назад
На грязинской трассе на ходу загорелась иномарка
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Машину уже не восстановить.
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В объектив очевидцев попал полыхающий под Липецком автомобиль. Сначала автор съемки и его попутчики сильно удивились столбу дыма и начали строить предположения о крупном ЧП, но по приближении к месту пожара поняли, что горит автомобиль.
Как стало известно GOROD48, автомобиль загорелся на ходу. «Шанс» выгорел полностью, пострадавших и жертв удалось избежать. Огонь охватил иномарку на 5 км трассы «Липецк — Грязи».
Видео: Виталий Ивкин
Как стало известно GOROD48, автомобиль загорелся на ходу. «Шанс» выгорел полностью, пострадавших и жертв удалось избежать. Огонь охватил иномарку на 5 км трассы «Липецк — Грязи».
Видео: Виталий Ивкин
5 1203
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Сомневающийся
Ватник
Гость