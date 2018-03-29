Липецкие снайперы победно протестировали новый вид стрельбы

В Татарстане наши стрелки добыли уже 2 "золотые", "серебряную" и "бронзовую" награды.

В поселке Мирный (Татарстан) подходят к концу крупные соревнования по пулевой стрельбе.

Здесь проводятся лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 2002 г.р. и моложе.

Липецкая область, в которой есть такие «кузницы кадров», как СШОР №13 и клуб «Липецкий Металлург», знаменитая школа Конь-Колодезя, вновь подтвердила статус одного из сильнейших центров стрельбы в нашей стране.

В первенстве России в олимпийском упражнении – стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров в командном зачете победила сборная нашего региона. Алексей Яричин, Тимофей Кузнецов, Глеб Редькин на троих выбили 1504 очка из 1800 возможных. Это на два очка больше, чем у «серебряных» призеров из Москвы – 1502. Замкнули «тройку» стрелки из Свердловской области, но они отстали серьезно – 1465 очков.

«Серебро» завоевала сборная Липецкой области в неолимпийском упражнении – стрельбе лежа из малокалиберной винтовки с 50 метров. Михаил Ряжских, Никита Гунин, Константин Уваркин выбили пор результатам квалификации 1814.7 очка. Победила сборная Удмуртии, у которой результат оказался чуть выше - 1817.5 очка. Третье место заняла команда Белгородской области - 1800.1.

Впервые на соревнованиях в тестовом режиме прошли стрельбы из пятизарядного пневматического пистолета с 10-ти метров. Участники делали по три серии из пяти выстрелов в каждой.

У девушек лучше всех с заданием справилась заняла Олеся Забаева из Конь-Колодезя (на фото), попавшая в цель 8 раз из 15-ти. Второе место заняла представительница Белгородской области Анастасия Шадах – 7 точных выстрелов, на третьем расположилась Анастасия Волкова из Удмуртии – 6.

Не остались без наград в этом упражнении и наши юноши. Алексей Яричин занял третье место с 8-ю точными выстрелами. В споре за 2-е место наш земляк уступил Александру Санину из Новосибирской области. Победителем стал москвич Михаил Хухашвили – 9 выстрелов в цель.

Победители и призёры получили специальные призы от Стрелкового Союза России. Соревнования завершатся 31 марта.



Фото Стрелкового Союза России.

