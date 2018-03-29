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сегодня, 15:58

Липецкие снайперы победно протестировали новый вид стрельбы

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#Пулевая стрельба
Липецкие снайперы победно протестировали новый вид стрельбы

В Татарстане наши стрелки добыли уже 2 "золотые", "серебряную" и "бронзовую" награды.

В поселке Мирный (Татарстан) подходят к концу крупные соревнования по пулевой стрельбе.

Здесь проводятся лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 2002 г.р. и моложе.

Липецкая область, в которой есть такие «кузницы кадров», как СШОР №13 и клуб «Липецкий Металлург», знаменитая школа Конь-Колодезя, вновь подтвердила статус одного из сильнейших центров стрельбы в нашей стране.

В первенстве России в олимпийском упражнении – стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров в командном зачете победила сборная нашего региона. Алексей Яричин, Тимофей Кузнецов, Глеб Редькин на троих выбили 1504 очка из 1800 возможных. Это на два очка больше, чем у «серебряных» призеров из Москвы – 1502. Замкнули «тройку» стрелки из Свердловской области, но они отстали серьезно – 1465 очков.

«Серебро» завоевала сборная Липецкой области в неолимпийском упражнении – стрельбе лежа из малокалиберной винтовки с 50 метров. Михаил Ряжских, Никита Гунин, Константин Уваркин выбили пор результатам квалификации 1814.7 очка. Победила сборная Удмуртии, у которой результат оказался чуть выше - 1817.5 очка. Третье место заняла команда Белгородской области - 1800.1.

Впервые на соревнованиях в тестовом режиме прошли стрельбы из пятизарядного пневматического пистолета с 10-ти метров. Участники делали по три серии из пяти выстрелов в каждой.

У девушек лучше всех с заданием справилась заняла Олеся Забаева из Конь-Колодезя (на фото), попавшая в цель 8 раз из 15-ти. Второе место заняла представительница Белгородской области Анастасия Шадах – 7 точных выстрелов, на третьем расположилась Анастасия Волкова из Удмуртии – 6.

Не остались без наград в этом упражнении и наши юноши. Алексей Яричин занял третье место с 8-ю точными выстрелами. В споре за 2-е место наш земляк уступил Александру Санину из Новосибирской области. Победителем стал москвич Михаил Хухашвили – 9 выстрелов в цель.

Победители и призёры получили специальные призы от Стрелкового Союза России. Соревнования завершатся 31 марта.

Фото Стрелкового Союза России.

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#Пулевая стрельба

Комментарии (7)

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Как гость

11 минут назад
О. Хорошая!
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Ееееееее

18 минут назад
Не правильно автор пишет Вот результаты 1. Винтовка - выиграл Крым 2 сборная. школа Никулина не попала даже в пятерку 2. Винтовка МВ - 9 выиграл Берестов из Томари, Школа Никулина 9 место, это фиаско 3. МП 60 Х у хашвилли Москва. Школа Никулиных даже в десятку не вошла 4. Пистолет Забаева 1 место, Конь-Колодезь 5. Пистолет Х у хашвили 1 место Моква, школа Никулиных 17 место полный проавл 6. МВ 3 Алексеев Ижевск, школа Никулиных полный провал только 5 место из 7 7. Мелкашка 60 Шахова Анапа - 1 место, школа Никулиных не попали даже в 33 участника 8. Пистолет 1 место Попова Зеленогорск Забаева школа Никулиных 8 место, фиаско 9. ПП 60 1 место Х у хашвилли Москва, школа Никулиных вообще не попала даже в десятку Теперь стирайте, вам же правда не нужна, хотя взята с сайта стрелкового Союза. Вам же Дема другую задачу поставил - врать народу, что школа в Конь-Колодезе сильнейшая. Вот так вот журналисты опускаются до лжи. Поздравляем Х у хашвилли из Москвы!
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Вот же уроды

18 минут назад
ужас даже Х у ха швилли в фильтр поставили, который выиграл все соревнования
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За *

19 минут назад
Не правильно автор пишет Вот результаты 1. Винтовка - выиграл Крым 2 сборная. школа Никулина не попала даже в пятерку 2. Винтовка МВ - 9 выиграл Берестов из Томари, Школа Никулина 9 место, это фиаско 3. МП 60 * Москва. Школа Никулиных даже в десятку не вошла 4. Пистолет Забаева 1 место, Конь-Колодезь 5. Пистолет * 1 место Моква, школа Никулиных 17 место полный проавл 6. МВ 3 Алексеев Ижевск, школа Никулиных полный провал только 5 место из 7 7. Мелкашка 60 Шахова Анапа - 1 место, школа Никулиных не попали даже в 33 участника 8. Пистолет 1 место Попова Зеленогорск Забаева школа Никулиных 8 место, фиаско 9. ПП 60 1 место * Москва, школа Никулиных вообще не попала даже в десятку Теперь стирайте, вам же правда не нужна, хотя взята с сайта стрелкового Союза. Вам же Дема другую задачу поставил - врать народу, что школа в Конь-Колодезе сильнейшая. Вот так вот журналисты опускаются до лжи. Поздравляем * из Москвы!
ответить

Wilhelmina Gliem

35 минут назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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rukalip

54 минуты назад
Марина, А никто и не сомневается!
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Марина

55 минут назад
Никулин, конечно же, уникальный тренер!
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