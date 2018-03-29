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сегодня, 15:41

Чиновники наказали подрядчиков за медленный ремонт дорог

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#дороги #ремонт #суд
Чиновники наказали подрядчиков за медленный ремонт дорог

За решением вопроса пришлось обращаться в суд.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск администрации Елецкого района в адрес подрядчика по ремонту дорог, воронежской компании «Придонье». Чиновники через суд потребовали от исполнителей контракта компенсации за медлительность.

Как указано в материалах суда, между сторонами спора в июле прошлого года был заключен контракт на ремонт дорог Елецкого района щебёнкой. Фронт работ оценили в 1,7 млн рублей, срок их исполнения — 30 дней. Ремонт должны были завершить к 3 августа, но объект сдали только 22 сентября. Заказчик потребовал от исполнителя выплатить пеню по контракту, но письмо было оставлено без ответа. Тогда за защитой своих интересов чиновники обратились в суд.

Арбитражный суд удовлетворил иск. За свою медленную работу воронежское предприятие должно будет ответить рублем, а именно — 198 065 рублями.
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#дороги #ремонт #суд

Комментарии (1)

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деятель

20 минут назад
надеюсь пени пошли на икру и коньян липецких чинушей?
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