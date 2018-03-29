Происшествия

сегодня, 15:30

32-летнего липецкого водителя будут судить за гибель женщины на переходе

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#авария #ДТП
32-летнего липецкого водителя будут судить за гибель женщины на переходе

Авария произошла 2 декабря прошлого года.

Отделом по расследованию преступлений в сфере дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по г. Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 32-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе предварительного расследования установлено, что 2 декабря 2017 года около 17.00 на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи улиц Леонтия Кривенкова и Эдуарда Белана обвиняемый сбил 31-летнюю липчаку. От полученных травм женщина умерла через неделю в больнице. 

Как выяснило следствие, водитель подъезжая к переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой, проявил невнимательность, не снизил скорость и не остановился перед переходом, когда на нем появилась женщина. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении. В ближайшее время решение по данному делу будет принято в суде.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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липчанка

38 минут назад
таких отморозков пожизненно сажать! Он выйдет через 2-3 года и будет дальше носиться как чума бешеная . А женщины нет..Гад!
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Нонка

59 минут назад
Прикинь чучело у женщины этой наверняка ребенок или двое -смерть
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а001аа48

сегодня, 16:07
Королевскому ничего,может быть только выговор
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опа

сегодня, 15:50
а королёвскому сыну сколько дали? отпускайте всех теперь, чо уж.
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Калдырь

сегодня, 15:39
Есть судебный прецедент, 3 года условно.
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