32-летнего липецкого водителя будут судить за гибель женщины на переходе

Авария произошла 2 декабря прошлого года.

Отделом по расследованию преступлений в сфере дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по г. Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 32-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе предварительного расследования установлено, что 2 декабря 2017 года около 17.00 на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи улиц Леонтия Кривенкова и Эдуарда Белана обвиняемый сбил 31-летнюю липчаку. От полученных травм женщина умерла через неделю в больнице.

Как выяснило следствие, водитель подъезжая к переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой, проявил невнимательность, не снизил скорость и не остановился перед переходом, когда на нем появилась женщина. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении. В ближайшее время решение по данному делу будет принято в суде.