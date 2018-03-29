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В Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус

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#Кемерово #пожар
В Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус

В Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус.

Детской волейбольной команды из Ханты-Мансийска не было в автобусе, загоревшемся на трассе в Кемеровской области. Об этом в четверг сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (ХМАО).

Частный автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска, загорелся в четверг на трассе в Кемеровской области. Никто не пострадал, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Автобус частной компании следовал по маршруту из Кемерова в Новосибирск. Как уточнили ТАСС в ГУ МВД России по Кемеровской области, детей и взрослых почти сразу подобрал другой автобус, и они продолжили поездку по маршруту.

В автобусе находились 11 детей из волейбольного клуба и сопровождавшие взрослые. Пассажиры вовремя покинули транспорт, никто не пострадал. За ними выехал другой автобус.

"Команда ХМАО не принимала участие в турнире в Кемеровской области, следовательно, в автобусе их не было", - уточнили в департаменте.

Организатору турнира сообщили, что инцидент произошел с командой из Еврейской автономной области.
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#Кемерово #пожар

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