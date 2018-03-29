сегодня, 15:22
Шакро Молодой приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии
Никулинский суд Москвы приговорил к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), признав его виновным в вымогательстве. Весь приговор Калашов выслушал, закрыв лицо широким черным капюшоном и повернувшись спиной к судье.
"Приговор незаконный и необоснованный. Будем обжаловать", — сказал он после оглашения.
Сегодня Никулинский суд Москвы вынес приговор двум центральным фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории – Шакро Молодой получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, а его ближайший сподручный Итальянец – 8 лет 10 месяцев.
Остальным десяти бандитам судья Константин Дубков назначил от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Вину никто из подсудимых не признал.
Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства — по одному потерпевшей проходит директор ресторана Elements Жанна Ким, по другому — бизнесмен Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что в обоих случаях бандиты действовали под началом Шакро Молодого.