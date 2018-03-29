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МЧС установило очаг возгорания в торговом центре в Кемерове

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#Кемерово #пожар
МЧС установило очаг возгорания в торговом центре в Кемерове

Очаг термического воздействия в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра.

Согласно предварительным результатам первого этапа пожарно-технической экспертизы, очаг термического воздействия в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами, - рассказал РБК источник в ГУ МЧС по Кемеровской области. Информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС. Источник в региональном управлении МЧС сказал, что в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

​«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», — приводит данные экспертизы источник в МЧС. По его словам, в настоящее время на экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз, - добавил собеседник.

«Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки», — сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он также отметил, что есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам.

По словам источника РБК, на начальном этапе распространения огня горение пошло по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением на большой площади. «Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутрисистемным полостям», — отметил он.

Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, стали 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта было объявлено в России днем общенационального траура.
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#Кемерово #пожар

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