сегодня, 15:11
МЧС установило очаг возгорания в торговом центре в Кемерове
Очаг термического воздействия в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра.
«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», — приводит данные экспертизы источник в МЧС. По его словам, в настоящее время на экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз, - добавил собеседник.
«Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки», — сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он также отметил, что есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам.
По словам источника РБК, на начальном этапе распространения огня горение пошло по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением на большой площади. «Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутрисистемным полостям», — отметил он.
Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, стали 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта было объявлено в России днем общенационального траура.