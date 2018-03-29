Дмитрий Куликов отказался от операции ради плей-офф НХЛ

Как спортсмены рискуют здоровьем во имя мечты о самых крутых матчах на планете.

Единственный липчанин в Национальной хоккейной лиге Дмитрий Куликов отказался от операции, чтобы во второй раз в своей карьере сыграть в плей-офф.

Травма

27-летний защитник «Виннипег Джетс» пошел на серьезный риск.

Еще 8 марта в гостевом матче с «Нью Джерси Девилз» он получил травму: тогда главный тренер Пол Морис заявил, что повреждение не очень серьезное и россиянин скоро вернется на лед. Но не тут-то было: оказалась повреждена спина, из-за травмы которой голом ранее Дмитрий провел скомканный сезон в НХЛ и так и не сумел закрепиться в составе «Баффало Сейбрз».

Теперь случился рецидив старой травмы, а это уже не шутки. Но Куликов решил терпеть и рисковать ради игры в самом крутом хоккейном соревновании на свете – плей-офф НХЛ.

«У него был выбор, он встречался с хирургами. Полной ясности не было, и тогда он провел еще одну консультацию, после нее решение осталось за игроком, и он отказался от операции», - рассказал тренер Морис.

«Рулевой» «Баффало» также добавил, что в случае, если бы Куликов лег на операционный стол, то пропустил бы не менее двух месяцев, а консервативное лечение предполагает его отсутствие в течение одного месяца или даже меньше.







9 игр без Куликова

Как бы там ни было, пока Дмитрий залечивает травму, а его команда провела уже 9 матчей без одного из ключевых защитников. Сразу после травмы Куликова «Виннипег» проиграл подряд 3 матча, но затем выдал впечатляющую серию из 6 победных игр, причем в четырех случаях добился «виктории» в овертаймах или по буллитам. В «крайней» игре «Джетс» дожали дома «Бостон» по буллитам – 5:4.

На данный момент «Виннипег», как и еще четыре клуба («Тампа-Бэй», «Бостон», «Вегас» и «Нэшвилл»), гарантировал себе участие в плей-офф. Заключительную игру «регулярки» Сейбрз проводят 8 апреля дома против «Чикаго» - как раз ровно через месяц после травмы Куликова.

Мечта

Плей-офф с участием 16-ти сильнейших клубов (из 31-го) начнется в середине апреля и завершится финальной серией, которая намечена на конец мая – начало июня.







Дмитрий Куликов, ранее выступавший за «Флориду» и «Баффало», проводит свой 9-й сезон в сильнейшей лиге мира, но за это время лишь один раз добирался до игр на выбывание – в 2016 году, когда его «пантеры» из Флориды уступили «Нью-Йорк Айлендерс» в серии 2-4. Куликов принял участие во всех 6-ти матчах и показал результативность даже выше своего обычного уровня – 4 (1+3) очка.

Сам Дмитрий рассказывал, что те матчи произвели на него неизгладимое впечатление. Видимо, поэтому Куликов и решил сейчас пойти на риск ради плей-офф. Тем более что у «Виннипега» сильная команда, которая при определенном везении может пройти очень далеко.



Куликов (№5) один из столпов обороны "Виннипега"



Здоровья тебе, Дмитрий!

Если бы не травмы, то можно было бы написать, что в «Виннипеге» Куликов нашел свое счастье. Он регулярно выходит на лед, когда здоров и проводит в среднем около 20 минут игрового времени, являясь одним из лидеров команды по этому показателю. В 62 матчах этого сезона он набрал 11 (3+8) очков. Кроме того у него 5-е место в команде по количеству заблокированных бросков – 78.



Дмитрий - один из кумиров болельщиков "Виннипега"

Фото ХК "Виннипег Джетс"

