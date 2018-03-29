В мире

27 минут назад

В Британии вспомнили об опасной «Мертвой руке» России‍

74
#Россия #Британия
В Британии вспомнили об опасной «Мертвой руке» России‍

Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр предупредил, что российская система управления ядерными ударам "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", продолжает совершенствоваться.

Вице-президент Российской академии геополитических проблем военный эксперт Владимир Анохин в разговоре с RT поделился мнением о причинах упоминания в британской прессе российской системы управления ядерным ударом «Периметр», известной на Западе как «Мёртвая рука». Брюс Блэр, один из ведущих экспертов по ядерному разоружению, - заявил в интервью Daily Star, что система всё ещё действует и даже совершенствуется.

«Дело в том, что этой системе уже, условно говоря, сто лет. Почему она всплыла сейчас, я не знаю. Наверное, появился дефицит тем или обвинять Россию уже стало не в чем. И решили создать условия для того, чтобы опосредованно ещё раз показать, что Россия — огромная угроза, к которой надо присматриваться, и что «Мёртвая рука» — это одна из систем, способных уничтожить всё мировое сообщество. Это единственное объяснение того, что эта тема всплыла в прессе. Это упоминание направлено на запугивание граждан. Это попытка показать, что Россия серьёзно готовится к ядерной войне и у неё есть все возможности для уничтожения», — сказал он.

Ранее британское издание Daily Star написало о российской системе управления ядерным ударом «Периметр». Это автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.
74
#Россия #Британия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Посол Хантсман заявил о возможности ареста собственности РФ в США‍
#США #Россия
Посол Хантсман заявил о возможности ареста собственности РФ в США‍

21 минуту назад

В мире
Британия и Германия объединились против России
#Британия #Германия #Россия
Британия и Германия объединились против России

сегодня, 11:07

В мире
Toyota рассекретила новое поколение кроссовера RAV4‍
#Toyota #кроссовер RAV4‍
Toyota рассекретила новое поколение кроссовера RAV4‍

вчера, 16:51

В мире
США назвали Россию чудовищем из морских глубин
#США #Россия
США назвали Россию чудовищем из морских глубин

вчера, 11:28

В мире
Apple представила новый доступный iPad‍ для школьников и студентов
#Apple #iPad‍
Apple представила новый доступный iPad‍ для школьников и студентов

вчера, 09:38

В мире
«Нафтогаз» назвал неприятным решение Германии по «Северному потоку-2»‍
#Нафтогаз #Северный поток-2 #Германия
«Нафтогаз» назвал неприятным решение Германии по «Северному потоку-2»‍

вчера, 09:22

В мире