27 минут назад
В Британии вспомнили об опасной «Мертвой руке» России
Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр предупредил, что российская система управления ядерными ударам "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", продолжает совершенствоваться.
«Дело в том, что этой системе уже, условно говоря, сто лет. Почему она всплыла сейчас, я не знаю. Наверное, появился дефицит тем или обвинять Россию уже стало не в чем. И решили создать условия для того, чтобы опосредованно ещё раз показать, что Россия — огромная угроза, к которой надо присматриваться, и что «Мёртвая рука» — это одна из систем, способных уничтожить всё мировое сообщество. Это единственное объяснение того, что эта тема всплыла в прессе. Это упоминание направлено на запугивание граждан. Это попытка показать, что Россия серьёзно готовится к ядерной войне и у неё есть все возможности для уничтожения», — сказал он.
Ранее британское издание Daily Star написало о российской системе управления ядерным ударом «Периметр». Это автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.