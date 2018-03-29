В Кемерово нашли живыми трех человек из списка пропавших после пожара‍

Следователям удалось установить местоположение трех человек, которые ранее считались пропавшими без вести после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.





"В рамках расследования уголовного дела о пожаре в Кемерове в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ", - сообщила Петренко.



Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пять человек стали фигурантами уголовного дела, они арестованы, - передает



Три человека из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове найдены живыми. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."В рамках расследования уголовного дела о пожаре в Кемерове в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ", - сообщила Петренко.Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пять человек стали фигурантами уголовного дела, они арестованы, - передает ТАСС