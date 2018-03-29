Общество

сегодня, 14:17

Приезд в Липецк московских трамваев откладывается на месяц

13 774
#транспорт #Петровский мост
3
Приезд в Липецк московских трамваев откладывается на месяц

В правительстве Москвы никак не утрясут подробности сделки.

Как уже сообщал GOROD48, одним из способов решения проблемы транспортного сообщения в Липецке между берегами реки Воронеж должно было стать обновление парка городских трамваев за счет получения в подарок от правительства Москвы партии вагонов. Глава Липецка обещал, что в марте город получит 12 бывших в употреблении, но относительно новых, по сравнению с липецкими, трамваев. Но месяц уже на исходе, а подарка от Собянина липчане пока так и не получили.

В департаменте транспорта мэрии GOROD48 рассказали, что передача вагонов Липецку забуксовала в правительстве Москвы. Липецкие чиновники ждут, когда их московские коллеги примут соответствующий правовой акт. Как только все бумаги будут готовы, дептранс трейлерами доставит из столицы все 12 трамваев. Также от москвичей МУП "Липецкпассажиртранс" получит в дар и 10 б/у автобусов "Волжанин" с дизельными двигателями. Очевидно, срок получения этого пассажирского транспорта смещается с марта на апрель.

В настоящее время в парке МУП "Липецкпассажиртранс" насчитывается 43 трамвая. На линии выходят только 30 вагонов. Но не потому, что остальные навсегда вышли из строя. Просто дептранс мэрии считает, что именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети. Так что московские трамваи со сроком эксплуатации в 5-6 лет станут, в первую очередь, подменным фондом предприятия.

фото: yamoskva.com

13 774
#транспорт #Петровский мост
3

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Знаток

6 секунд назад
Ну пожалуйста, пришлите в наш Мухасранск бывшие в употреблении трамвай, и рельс быушных километров 20.
ответить

егор

7 минут назад
Волжанин хороший автобус хотелось что бы еще 10-точку Лиаз 6213 получить в Дар
ответить

111

12 минут назад
в итоге не приедет нечего или остатки для нас будут состоянием хуже чем в нашем депо
ответить

Ромашка

13 минут назад
Вот это прикол. "Униженные и оскорбленные" по мотивам Достоевского.
ответить

Александр

15 минут назад
Там где апрель там и август.
ответить

Dexter

15 минут назад
126 вагонов Москва с барского плеча БЕЗВОЗМЕЗДНО передает регионам 20 вагонов Смоленску 11 ННовгороду , 11 Ульяновску ( даже по первому каналу показали), про Липецк ни слова... Липчане запомните Москва БЕЗВОЗМЕЗДНО передает трамваи, если в Липецке заткнуться о деньгах за трамвай, значит очередной распил бюджета!!!
ответить

Знаток

22 минуты назад
Трамваи аварийную посадку в Туле совершили!
ответить

Загадка

24 минуты назад
Как эти трамваи могут доехать до Липецка ? по жд путям что ли ?
ответить

ЛИПЧАНИН

34 минуты назад
Умрем но не пустим трамваи в Липецк.
ответить

Имя

39 минут назад
http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/03/26/1691440.html Передали, но не нам
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Потерянная бандероль вынудила липчанина обратиться к психиатру
#почта #суд #иск
Потерянная бандероль вынудила липчанина обратиться к психиатру

15 минут назад

Общество
В Липецке состоится конференция молодых археологов
#археология #наука #конференция
3
В Липецке состоится конференция молодых археологов

52 минуты назад

Общество
Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям началось с минуты молчания
#трагедия в Кемерово #паводок
3
Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям началось с минуты молчания

сегодня, 14:09

Общество
Алексей Востриков: «Да, здесь налицо нарушения технологии, но проблема решена»
#дороги #благоустройство
15
Алексей Востриков: «Да, здесь налицо нарушения технологии, но проблема решена»

сегодня, 14:00

Общество
Водитель маршрутки- «страдалицы» получил штраф
#нарушение #штраф #транспорт
3
Водитель маршрутки- «страдалицы» получил штраф

сегодня, 13:45

Общество
Что москвичу хорошо, то липчанину смерть
#платные парковки #дороги
27
Что москвичу хорошо, то липчанину смерть

сегодня, 13:08

Общество