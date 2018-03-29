Приезд в Липецк московских трамваев откладывается на месяц

В правительстве Москвы никак не утрясут подробности сделки.

Как уже сообщал GOROD48, одним из способов решения проблемы транспортного сообщения в Липецке между берегами реки Воронеж должно было стать обновление парка городских трамваев за счет получения в подарок от правительства Москвы партии вагонов. Глава Липецка обещал, что в марте город получит 12 бывших в употреблении, но относительно новых, по сравнению с липецкими, трамваев. Но месяц уже на исходе, а подарка от Собянина липчане пока так и не получили.



В департаменте транспорта мэрии GOROD48 рассказали, что передача вагонов Липецку забуксовала в правительстве Москвы. Липецкие чиновники ждут, когда их московские коллеги примут соответствующий правовой акт. Как только все бумаги будут готовы, дептранс трейлерами доставит из столицы все 12 трамваев. Также от москвичей МУП "Липецкпассажиртранс" получит в дар и 10 б/у автобусов "Волжанин" с дизельными двигателями. Очевидно, срок получения этого пассажирского транспорта смещается с марта на апрель.



В настоящее время в парке МУП "Липецкпассажиртранс" насчитывается 43 трамвая. На линии выходят только 30 вагонов. Но не потому, что остальные навсегда вышли из строя. Просто дептранс мэрии считает, что именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети. Так что московские трамваи со сроком эксплуатации в 5-6 лет станут, в первую очередь, подменным фондом предприятия.



фото: yamoskva.com

