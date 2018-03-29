Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям началось с минуты молчания

В эти минуты в администрации Липецкой области идет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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Комиссия собралась, чтобы осудить состояние противопожарных сил региона и подготовку к предстоящему паводку. Перед началом обсуждения собравшиеся почтили минутой молчания память жертв кемеровской трагедии.



Как заявил вице-губернатор Юрий Божков, прошедшая на этой неделе повальная проверка торговых центров показала их готовность к чрезвычайным ситуациям. Кроме ТРЦ в области проверят все социальные объекты и подготовку к противопожарному периоду.



При этом Юрий Божко пообещал строго наказывать всех, кто этот режим соблюдать не будет.



- Главам районов предлагаю обратить особое внимание на противопожарную безопасность, - заявил вице-губернатор. - Давайте не будем создавать себе проблемы и не доводить до большого. Наказывать будем всех.



Рассказал Юрий Божко и о подготовке к паводку. По его словам, в области скопился двойной по сравнению с прошлыми зимами запас снега. Перенасыщенная влагой и земля. Уровень подеъма воды в реках может превысить многолетние значения. Созданы оперативные группы, которые проверяют меры принятые органами местного самоуправления в преддверии половодья, сделанные на этот случай запасы, системы оповещения населения.



Сейчас главы районов одновременно являются и председателями местных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Все они отчитались, что провели подготовку к паводку и учли замечания МЧС.



- Если что-то допустите, то мы уже будем рассматривать соответствие занимаемым вами должностям - предостерег глав районов вице-губернатор.



О готовности Липецка к паводку рассказал вице-мэр Михаил Щербаков. По его словам в зоне подтопления находятся 769 домов.



- У нас готовы к паводку 300 человек, 100 единиц техники, из которых 24 - плавсредства. Для временного размещения готовы развернуть пункты с 5000 мест. Уже сейчас идет подомовой обход и информирование жителей.

