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Российские генералы смогут летать первым классом за счет Минобороны

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#армия
Российские генералы смогут летать первым классом за счет Минобороны

Российские генералы получат возможность летать по стране и за рубеж в салонах наивысшей комфортности за счет Минобороны. 

Соответствующий приказ военного ведомства, по информации «Известий», будет подписан в ближайшее время.

Как пишет газета, сейчас в российском военном ведомстве завершают разработку проекта приказа министра обороны «Об определении порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов...». Документ объединит нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались различными ведомственными приказами.

Так, уровень комфорта перевозки будет зависеть от воинского звания и служебного положения военнослужащего. Генералы во время служебных командировок смогут летать в салонах первого класса на рейсах любых авиакомпаний, в том числе зарубежных. Все остальные военнослужащие, включая рядовой состав, будут летать экономклассом.

«Повышение уровня классности билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку дорогие билеты всегда остаются в продаже», — отметил экс-командующий фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.

258
#армия

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