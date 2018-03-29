Общество

сегодня, 13:45

Водитель маршрутки- «страдалицы» получил штраф

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#нарушение #штраф #транспорт
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Водитель маршрутки- «страдалицы» получил штраф

А с остальными шофёрами провели разъяснительные беседы.

В начале марта GOROD48 сообщал о том, что липчане увидели на улицах города маршрутку- «страдалицу». Водитель автобуса 346-го маршрута не только проехал на красный свет светофора, но и не забрал пассажиров на остановке «Областная больница». Как предположили липчане, остановиться «ПАЗику» не дала проклятущая система АБС. С ситуацией мы попросили разобраться городской департамент транспорта.

- По информации перевозчика АО «Автоколонна — 1414», обслуживающего муниципальный маршрут №346, водитель автобуса оштрафован в соответствии с пунктом 2 части 12 статьи 12 КоАП РФ, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта Липецка.



Кроме того, в целях пресечения подобного поведения водителей городских автобусов, с шофёрами предприятия был проведен дополнительный инструктаж о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
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#нарушение #штраф #транспорт
3

Комментарии (3)

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8

44 минуты назад
половина маршруток, не пригодны для перевоза, то воняет газами в салоне, то дымит и не едет, водители хамят, ездят не пристегнутые, курят и по телефону разговаривают, про нарушения ППД я вообще промолчу.....
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лирик

сегодня, 14:03
Эт власть виновата! Почему нет экстренных тормозящих устройств? На авианосцах есть, а на остановках нет! Автобус то же летает, только низенько! Водила в детстве мечтал быть космонавтом, летчиком. Не получилось, так что же, за это наказывать? Посадить его на бочку с порохом - пущай полетает, а уж опосля....
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123

сегодня, 13:54
№346 постоянно битком летят на красный отвратный маршрут а муниципальной замены просто нет эти пазики просто мучение на таком поп направлении такие маленькие автобусы
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