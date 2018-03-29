Общество
сегодня, 13:45
Водитель маршрутки- «страдалицы» получил штраф
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А с остальными шофёрами провели разъяснительные беседы.
В начале марта GOROD48 сообщал о том, что липчане увидели на улицах города маршрутку- «страдалицу». Водитель автобуса 346-го маршрута не только проехал на красный свет светофора, но и не забрал пассажиров на остановке «Областная больница». Как предположили липчане, остановиться «ПАЗику» не дала проклятущая система АБС. С ситуацией мы попросили разобраться городской департамент транспорта.
- По информации перевозчика АО «Автоколонна — 1414», обслуживающего муниципальный маршрут №346, водитель автобуса оштрафован в соответствии с пунктом 2 части 12 статьи 12 КоАП РФ, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта Липецка.
Кроме того, в целях пресечения подобного поведения водителей городских автобусов, с шофёрами предприятия был проведен дополнительный инструктаж о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
- По информации перевозчика АО «Автоколонна — 1414», обслуживающего муниципальный маршрут №346, водитель автобуса оштрафован в соответствии с пунктом 2 части 12 статьи 12 КоАП РФ, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта Липецка.
Кроме того, в целях пресечения подобного поведения водителей городских автобусов, с шофёрами предприятия был проведен дополнительный инструктаж о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
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