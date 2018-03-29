Что москвичу хорошо, то липчанину смерть

Депутаты Липецкого горсовета не в восторге от «интеллектуальных транспортных систем», предложенных мэрии структурой миллиардера Владимира Евтушенкова.

Сегодня в Липецком городском Совете прошел «круглый стол» на тему «Развитие транспортной системы Липецка. Интеллектуальные транспортные системы».- Это уже традиционное для нас мероприятие, - сказал, открывая заседание, спикер горсовета Игорь Тиньков (такого рода «круглые столы» в горсовете в марте проводятся вот уже несколько лет). - Тема обсуждения - необходимая. Нам важно как мнение науки, так и практиков. Только тогда мы сможем победить наше древнее горе - дороги.Надо ли побеждать дороги, Игорь Владимирович? Их победит весенняя распутица. Нам надо победить дураков - тех, кто строит некачественные дороги и тех, кто принимает их в эксплуатацию. Но о победе над дураками на круглом столе не говорили.А говорили о московском опыте. Причем докладчик, Исмаил Угурчиев, директор по развитию бизнеса столичного АО «Ситроникс» (дочки АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова) был донельзя зануден, хотя рассказывал о важных для горожан вещах: организации интеллектуальной транспортной системы. Которая, будучи частично реализованной в Москве, позволила на 23% увеличить среднюю скорость движения автомобильного потока по городу, снизить на 55% количество аварий и на 13% сократить время поездок москвичей и гостей столицы на пассажирском транспорта. Реализованный АО «Ситроникс» проект позволил завязать в единую систему, координируемую единым ситуационным центром, 2048 светофоров, 259 информационных табло, 100 тысяч «умных» парковок. На реализацию замысла в 2011-2013 годах правительство Москвы выделило более 10 млрд рублей, но эти деньги уже отбиты.- Только в прошлом году в бюджет столицы от платных парковок поступило более четырех миллиардов рублей. За счет штрафов от системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД бюджет получил еще три миллиарда рублей, - сказал Исмаил Угурчиев.Кстати, перед началом работы «круглого стола» Исмаил Угурчиев сказал журналистам, что приучить людей соблюдать правила дорожного движения и правила благоустройства можно только одним - наказанием рублем. И организация, которую он представляет, готова посодействовать тому, чтобы научить липчан уму-разуму.- Вашему городу, который значительно меньше Москвы, конечно, не нужны некоторые интеллектуальные подсистемы, например, сеть метеостанций. Поэтому решение ваших транспортных проблем обойдется Липецку дешевле, чем Москве. Для снятия нагрузки с городского бюджета мы готовы предложить вам сотрудничество в виде лизинга, аренды. Мы готовы в рамках инвестиционного проекта реализовать наши наработки в Липецке, - сказал московский гость.Однако депутаты Липецкого горсовета без энтузиазма отреагировали на это предложение. Так, недовольным предлагаемой системой фото- и видеофиксации оказался депутат Сергей Коваль. Он рассказал о том, как недавно попался на нарушении ПДД в Москве и был оштрафован на 250 рублей. Мол, почему в его «письме счастья» была фотография не только номера его машины, но и его лично за рулем и красивой девушки с ним рядом? Почему в Москве не пошли по пути Дании и Швеции, где закрывают лица автомобилистов, защищая их право на личную жизнь?- Хорошо, что мне удалось убедить жену, что это была она! - сказал депутат.Сергея Коваля поддержала коллега по депутатском корпусу Вера Урываева:- Рассматривать внедрение этой системы в Липецке нецелесообразно. Это будут средства, выброшенные на ветер. У нас - не те дороги, на которых, как в Москве, можно выделить полосы для общественного транспорта. Да, мы получим для местного бюджета штрафы, но горожане не получат конкретной помощи. Нам надо расширять дороги, например, по улицам Баумана и Зои Космодемьянской, надо ремонтировать дороги. Почему в Москве и в Липецке климат один и тот же, а у нас дороги разваливаются, а в столице - нет?С мнением депутатов согласился первый вице-мэр Дмитрий Аверов. Он сослался на пирамиду человеческих потребностей Маслоу, в которой низшая ступень - удовлетворение основных физических потребностей, например, в утолении голода и жажды, а на ее вершине - потребности в эстетике, поэзии, живописи, стремлению к раскрытию внутреннего потенциала.- Липецк находится на низшей ступени развития транспортной инфраструктуры. Нам надо строить дороги, делать освещение, разметку. Нам надо сначала удовлетворить эти базовые потребности, - сказал чиновник.По словам вице-мэра, в приоритете мэрии - снижение ДТП и строительство дорог. Что, прочем, не отменяет внедрение передовых технологий. Принципиальное решение о внедрении автоматизированной системы управления дорожным движением Глава Липецка Сергей Иванов уже принял. Липецк - город компактный, и всем известны «бутылочные горлышки», места, где постоянно возникают пробки.В мэрии, впрочем, готовы изъять деньги у горожан - за счет внедрения платного парковочного пространства в центре города. Скоро на соответствующее концессионное соглашение будет объявлен конкурс.