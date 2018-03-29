Происшествия

45 минут назад

Сотрудника колонии задержали с наркотиками у КПП

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#наркотики
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Сотрудника колонии задержали с наркотиками у КПП

В карманах задержанного нашли более шести граммов зелья.

Как сообщает пресс-службе УФСИН  по Липецкой области, в Ельце сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №3 совместно с оперативниками отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Ельцу у контрольно-пропускного пункта по пропуску людей в исправительное учреждение был задержан вольнонаемный сотрудник, у которого в нагрудных карманах куртки обнаружены и изъяты два свертка с наркотическим средством общей массой 64,5 грамма.

По данному факту в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

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#наркотики
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Комментарии (2)

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Вертухай

22 минуты назад
В жопу прятать надо
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сёрфер

32 минуты назад
очередного дурачка приболтали... ну вот и поплывёт тоже, будет время подумать
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