Сотрудника колонии задержали с наркотиками у КПП

В карманах задержанного нашли более шести граммов зелья.

Как сообщает пресс-службе УФСИН по Липецкой области, в Ельце сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №3 совместно с оперативниками отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Ельцу у контрольно-пропускного пункта по пропуску людей в исправительное учреждение был задержан вольнонаемный сотрудник, у которого в нагрудных карманах куртки обнаружены и изъяты два свертка с наркотическим средством общей массой 64,5 грамма.

По данному факту в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.