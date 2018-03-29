Происшествия

56 минут назад

Пьяный 23-летний рецидивист зарезал случайного прохожего

5 1568
#убийство
3
Пьяный 23-летний рецидивист зарезал случайного прохожего

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя поселка Лев Толстой, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 13 декабря 2017 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на улице Левашовка поселка Лев Толстой трижды ударил впереди идущего мужчину ножом в шею. От массивной кровопотери 53-летний мужчина скончался. Его тело обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

Несмотря на то, что особо тяжкое преступление было совершено в условиях неочевидности, в темное время суток и без свидетелей, лицо, причастное к смерти потерпевшего было установлено «по горячим следам». Обвиняемого задержали в его доме, где в ходе обыска была обнаружена его обувь, одежда и орудие преступления с каплями крови убитого. Однако, при предъявлении ему этих доказательств, он продолжал настаивать на непричастности и выдвинул свою версию произошедшего. К его доводам следствие отнеслось критически и опровергло собранной доказательственной базой.

Установлено, что обвиняемый неоднократно судим за кражи, угоны, причинение тяжкого вреда и освободился из мест заключения в сентябре 2017. Побыв на свободе несколько месяцев, он вновь был заключен под стражу на время предварительного следствия.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

5 1568
#убийство
3

Комментарии (5)

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иии

5 минут назад
люди будьте гуманны и толеранты,ну оступился человек,он все осознает и изменит себя в лучшую сторону.
ответить

только казнь

9 минут назад
Отсидит эта мразь свой срок, проболтается где-нибудь до 60 лет... и будет получать ПЕНСИЮ!!!
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Ы

30 минут назад
Могли бы и при задержании убить отморозка
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сёрфер

33 минуты назад
дык и надо было его чисто случайно стрельнуть по причине чисто случайной попытки оказать сопротивление... нахрена он такой нужен...
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во как

42 минуты назад
вот как такую мразь не казнить??? т.е. он выпил и решил чисто случайного убить, просто так потому что ему захотелось, дурдом
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