Происшествия
сегодня, 12:33
Не только «бумер» пострадал от топора «народного мстителя»
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На улице Гагарина изрубили автомобиль «Хендай».
Читатель GOROD48 Сергей прислал в редакцию фото изуродованного автомобиля «Хендай». Ранее мы уже сообщали, что на улицах Липецка заметили поврежденный топором «бумер».
Корейская иномарка была припаркована у торца дома №51/2 по улице Гагарина. В 8 утра из ее капота торчал топор.
Как рассказали GOROD48 жильцы соседних домов, в их микрорайоне постоянно паркуется много машин. Это и автомобили местных жителей, и транспорт работников массы коммерческих предприятий, расположенных рядом. Причем найти место для парковки во дворах на Гагарина сложно даже днем, когда, казалось бы, все должны уехать на работу. Только освободившиеся места сразу занимают автомобили тех, кто приехал трудиться. А вот порчи машин старожилы не припомнят. Обстановка с парковками хоть и сложная, но за топоры и ножи еще никто не хватался.
Как сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области, «Хендай» принадлежит местной жительнице. Владелица иномарки уже обратилась в полицию. Установлен подозреваемый. Вместе с этим заявлений о порче «BMW» правоохранителям не поступало.
Корейская иномарка была припаркована у торца дома №51/2 по улице Гагарина. В 8 утра из ее капота торчал топор.
Как рассказали GOROD48 жильцы соседних домов, в их микрорайоне постоянно паркуется много машин. Это и автомобили местных жителей, и транспорт работников массы коммерческих предприятий, расположенных рядом. Причем найти место для парковки во дворах на Гагарина сложно даже днем, когда, казалось бы, все должны уехать на работу. Только освободившиеся места сразу занимают автомобили тех, кто приехал трудиться. А вот порчи машин старожилы не припомнят. Обстановка с парковками хоть и сложная, но за топоры и ножи еще никто не хватался.
Как сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области, «Хендай» принадлежит местной жительнице. Владелица иномарки уже обратилась в полицию. Установлен подозреваемый. Вместе с этим заявлений о порче «BMW» правоохранителям не поступало.
15 2878
Штраф
Йок
наталья
гостья
Ахаха
Алексей. А.
там
гостья
Сосис
Дура ты какашками набитая