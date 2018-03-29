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Не только «бумер» пострадал от топора «народного мстителя»

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#вандализм
Не только «бумер» пострадал от топора «народного мстителя»

На улице Гагарина изрубили автомобиль «Хендай».

Читатель GOROD48 Сергей прислал в редакцию фото изуродованного автомобиля «Хендай». Ранее мы уже сообщали, что на улицах Липецка заметили поврежденный топором «бумер»

Корейская иномарка была припаркована у торца дома №51/2 по улице Гагарина. В 8 утра из ее капота торчал топор.

Как рассказали GOROD48 жильцы соседних домов, в их микрорайоне постоянно паркуется много машин. Это и автомобили местных жителей, и транспорт работников массы коммерческих предприятий, расположенных рядом. Причем найти место для парковки во дворах на Гагарина сложно даже днем, когда, казалось бы, все должны уехать на работу. Только освободившиеся места сразу занимают автомобили тех, кто приехал трудиться. А вот порчи машин старожилы не припомнят. Обстановка с парковками хоть и сложная, но за топоры и ножи еще никто не хватался.

Как сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области, «Хендай» принадлежит местной жительнице. Владелица иномарки уже обратилась в полицию. Установлен подозреваемый. Вместе с этим заявлений о порче «BMW» правоохранителям не поступало.




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#вандализм

Комментарии (15)

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Штраф

12 минут назад
Припарковалась на газоне, получила штраф. Причём здесь полиция?
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Йок

35 минут назад
Это хозяева автостоянок уничтожают авто,жгут ,режут,рубят,заливают краской
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наталья

41 минуту назад
Напротив Парка Победы прямо на пешеходной дорожке к остановке 24 микрорайон начиная с вечера и до утра вплотную стоят автомобили, из-за чего к остановке пешеходам, проживающим в 24 микрорайоне, пройти невозможно. Иногда пешеходы пытаются протиснуться, но есть риск задеть зеркало, либо сумкой иные части машины. А если идет дождь, то из-за этих машин, перекрывающих проход, приходится проявлять чудеса эквилибристики, и пытаться перепрыгнуть потоки воды метрах в 20-30 от законного пешеходного перехода.
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гостья

41 минуту назад
Алексей. А., ну если так то сами разберутся....а если нет и какой-то дб ходит с топором?
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Ахаха

41 минуту назад
Алексей. А., наверное. Мож помирятся. Совет им да любовь!
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Алексей. А.

45 минут назад
Я так понимаю владелец БМВ и хендай муж и жена).
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там

46 минут назад
эта где много чур ак во дворе ?????
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гостья

48 минут назад
гостья, а на фига писать под чужим ником и зависть уберите подальше
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Сосис

51 минуту назад
Владелец бумера не стал заявлять решив что кара постигла за чужую продырявленную жену
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Дура ты какашками набитая

53 минуты назад
Гостья!!!
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