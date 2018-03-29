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Житель Кемерова назвал возможную причину блокировки дверей в ТРЦ

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#Кемерово #пожар
Житель Кемерова назвал возможную причину блокировки дверей в ТРЦ

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» всю свою семью, получил доступ к записям камер видеонаблюдения ТРЦ. Об этом сам мужчина сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Житель Кемерово Игорь Востриков, у которого во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли жена, сестра и трое детей, рассказал в видеообращении о том, кто и зачем закрыл дверь в кинозал. Ролик опубликован на его странице во "Вконтакте".

По его словам, он изучил данные с камер наблюдения, на которых видно, что двери были открыты и во время пожара из зала выбегали люди, но в какой-то момент в коридоре был слишком густой дым, и какой-то мужчина принял решение запереться изнутри и дожидаться спасателей.

"Спасатели, как вам известно, не прибыли", — сказал он. Востриков добавил, что этого мужчину, насколько ему известно, спасли.

Он также раскритиковал пожарных за медлительность, а власти региона — за неготовность противостоять такого рода бедствию.

Пожар в "Зимней вишне" начался 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе более сорока детей. По делу о пожаре арестованы пять человек, в том числе управляющая ТЦ Надежда Судденок, - передает РИА-Новости.

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#Кемерово #пожар

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