Липчан призывают выбирать альтернативные пути проезда в левобережье

Липчан призывают выбирать для проезда транспортные развязки, альтернативные Петровскому мосту.

Магистраль, соединяющую правый берег с промышленным левобережьем, закрыли на реконструкцию в минувшую пятницу. Движение в обоих направлениях осуществляется по новой части сооружения. В существующих условиях в «часы пик» резерв пропускной способности здесь отсутствует, тогда как Троицкий мост загружен лишь на 38, а Октябрьский на 60-65% соответственно.

Кроме того, департаментом дорожного хозяйства и благоустройства было принято решение увеличить время горения разрешающего сигнала светофора в районе улицы Краснозаводская, на пересечении Грязинского шоссе и Новая Жизнь (Дамба), улиц Марины Расковой и 9 Мая. По мнению специалистов, такие меры позволят ускорить проезд в сторону Октябрьского моста, тем самым снизить загрузку на Петровский, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Оценить степень загруженности Петровского моста и прилегающих к нему улиц липчане могут через интернет-ресурс. Дорожную ситуацию в режиме онлайн отслеживают 16 камер видеонаблюдения. Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города, так и автолюбителям.