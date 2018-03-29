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Липчан призывают выбирать альтернативные пути проезда в левобережье

18 1941
#Петровский мост
3
Липчан призывают выбирать альтернативные пути проезда в левобережье

Липчан призывают выбирать для проезда транспортные развязки, альтернативные Петровскому мосту. 

Магистраль, соединяющую правый берег с промышленным левобережьем, закрыли на реконструкцию в минувшую пятницу. Движение в обоих направлениях осуществляется по новой части сооружения. В существующих условиях в «часы пик» резерв пропускной способности здесь отсутствует, тогда как Троицкий мост загружен лишь на 38, а Октябрьский на 60-65% соответственно.

Кроме того, департаментом дорожного хозяйства и благоустройства было принято решение увеличить время горения разрешающего сигнала светофора в районе улицы Краснозаводская, на пересечении Грязинского шоссе и Новая Жизнь (Дамба), улиц Марины Расковой и 9 Мая. По мнению специалистов, такие меры позволят ускорить проезд в сторону Октябрьского моста, тем самым снизить загрузку на Петровский, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Оценить степень загруженности Петровского моста и прилегающих к нему улиц липчане могут через интернет-ресурс. Дорожную ситуацию в режиме онлайн отслеживают 16 камер видеонаблюдения. Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города, так и автолюбителям.   

18 1941
#Петровский мост
3

Комментарии (19)

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Маргарита

23 секунды назад
Дипчан призывают выбирать альтернативные пути попасть на Левобережье . На лодке ещё не предложили наши мразматы плыть на работу? Нормально не могут организовать движение, увеличить время работы светофоров в часы пик по пр. Мира и закрыть отрезок от кольца по. Мира до грязинской ост.? Оттуда 2 полосы примыкает, кольцо блокирует , 5 полос в одну сходятся перед мостом, люди впритирку едут-кто вперёд .оставить только для обществ. ранспорта , остальные пусть по проспекту с зелёной волной едут
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Гость

4 минуты назад
Выбирать другие маршруты, а как это сделать на автобусе? Через октябрьский мост в город ничего не идет,кроме 7о и он последний в 16:54 с нлмк уходит.
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липчанин 1

7 минут назад
Троицкий мост через реку, расположен (в) возле с. Троицкое Липецкого р-на. Будем ездить через г.Воронеж или г.Тамбов
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No-Till

9 минут назад
Девочка в розовом, катайся дальше на своем говне
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О

10 минут назад
А где у нас троицкий мост?
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Металлург48

17 минут назад
Ты сам то автобусе ездил? С утра на работу не в каждый автобус влезишь. Как шпроты.
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Мэру

17 минут назад
Ты это расскажи тем водителям, кто во вторник решился поехать по Окт мосту. В пробке простояли час (авария на коксохиме), пробка на яндексе от танка до ост коксхима. И не жми плечами, любая маленькая авария и любой мост встанет
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.

18 минут назад
Ответ на вопрос-Общество с ограниченной ответственностью "Уваровская передвижная механизированная колонна №22"
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Вопрос

36 минут назад
Кто знает что за организация ремонтирует мост? За ранее благодарен!!
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гость

39 минут назад
Сейчас свою жопу надо подвести как можно ближе. Была бы возможность то на 10 этаж ехали на машине. Лишние метры пройти никак. Зажирели падлы...
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