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В работе Telegram произошел массовый сбой‍

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#Telegram #массовый сбой
В работе Telegram произошел массовый сбой‍

Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера — сообщения не отправляются, следует из данных сайта downdetector. Неполадки коснулись нескольких стран.

Пользователи Telegram испытывают трудности при работе с мессенджером. Проблема затронула как приложение, так и веб-клиент, - передает "Интерфакс".

Сайт downdetector.uk, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений, сообщил, что сбои в работе Telegram наблюдаются в Казахстане, России, Италии, на Украине, в Белоруссии и ряде стран ЕС.

Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера, следует из сообщения компании в твиттере. "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения", - говорится в сообщении Telegram. Сервис выясняет причины сбоя и надеется устранить его в скором времени.
156
#Telegram #массовый сбой

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