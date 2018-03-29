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Кадыров заявил о готовности найти украинского пранкера

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#Кадыров #Кемерово
Кадыров заявил о готовности найти украинского пранкера

Глава республики Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евгения Вольнова, который публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове. Об этом заявил министр Чеченской республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности украинского пранкера, но в случае, если задача по поиску Вольнова будет поставлена перед Кадыровым, он готов её выполнить.

«Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны».

Умаров пояснил, что пранкеры, распространяющие ложную информацию о трагедии в Кемерове, должны быть наказаны максимально строго.

«Рамзан Ахматович чётко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется, нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взболомутил народ и боломутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого. Всё наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка».

Ранее Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале написал, что на фоне траура «попытки тиражировать ложь о количестве жертв кощунственны и бесчеловечны». Глава Чечни потребовал строго наказывать за подобные деяния.

СК РФ сегодня возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, который распространял ложную информацию о числе жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По данным следствия, Никита Кувиков, известный под псевдонимом Евгений Вольнов, «распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших».

В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. В России был объявлен траур.
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#Кадыров #Кемерово

Комментарии (1)

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вован222

13 минут назад
Ахматыч, найди и отрежь его толстую голову!!!!!!
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