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Московские власти передадут львицу и двух львят липецкому зоопарку

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#зоопарк #львы
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Московские власти передадут львицу и двух львят липецкому зоопарку

Львы обнаружены в промзоне Бирюлево и кальянной

Департамент природопользования Москвы передаст двух львов, которые живут в Центре передержки диких животных, Липецкому зоопарку, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

- У нас уже налажено постоянное сотрудничество с Липецким зоопарком. В зоопарке хорошие условия содержания животных. Не так давно мы передали коллегам двух зеленоградских медведей Мишу и Машу. Появление диких животных в Москве - результат безответственного поведения людей. Закон о животном мире крайне необходим. Мы с нетерпением ждем когда на разных уровнях он будет принят, - сказал руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

В Липецкий зоопарк передадут львицу Киру, которую обнаружили вместе с другим львенком, Лемиком, зимой 2017 года в промзоне московского района Бирюлево инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, во время патрулирования на ул. 3-я Никопольская (Бирюлево Западное). Документов на них инспекторы не получили. До настоящего времени найденные животные проживали в центре передержки диких животных «Простар+» департамента природопользования.

Второй львенок, которого передадут в Липецк - Кальянчик. Летом 2017 года он был обнаружен в кальянной SAWINSKI smoke & bar в центре Москвы. Документов, подтверждающих законность происхождения львенка и владения им, проверяющим представлено не было. Животное было передано в центр реабилитации диких животных «Простар+» департамента природопользования.

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#зоопарк #львы
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Комментарии (2)

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Gorod48 НЕ УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ!!!!

7 минут назад
Где новые трамваи, C У K И
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олеолег

25 минут назад
Так же как и трамваи...........................
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