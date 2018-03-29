Московские власти передадут львицу и двух львят липецкому зоопарку

Львы обнаружены в промзоне Бирюлево и кальянной

Департамент природопользования Москвы передаст двух львов, которые живут в Центре передержки диких животных, Липецкому зоопарку, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

- У нас уже налажено постоянное сотрудничество с Липецким зоопарком. В зоопарке хорошие условия содержания животных. Не так давно мы передали коллегам двух зеленоградских медведей Мишу и Машу. Появление диких животных в Москве - результат безответственного поведения людей. Закон о животном мире крайне необходим. Мы с нетерпением ждем когда на разных уровнях он будет принят, - сказал руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

В Липецкий зоопарк передадут львицу Киру, которую обнаружили вместе с другим львенком, Лемиком, зимой 2017 года в промзоне московского района Бирюлево инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, во время патрулирования на ул. 3-я Никопольская (Бирюлево Западное). Документов на них инспекторы не получили. До настоящего времени найденные животные проживали в центре передержки диких животных «Простар+» департамента природопользования.

Второй львенок, которого передадут в Липецк - Кальянчик. Летом 2017 года он был обнаружен в кальянной SAWINSKI smoke & bar в центре Москвы. Документов, подтверждающих законность происхождения львенка и владения им, проверяющим представлено не было. Животное было передано в центр реабилитации диких животных «Простар+» департамента природопользования.