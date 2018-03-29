Мститель за честь жены получил 15 лет

Мужчина решил, что его жену изнасиловали и задавил мнимых обидчиков на своем автомобиле.

Собранные Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Добринского района, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года подсудимый и его супруга в качестве подработки занялись ремонтом частного дома и надворных построек в селе Большой Колодезь Долгоруковского района. Для земляных работ они наняли трех жителей соседней деревни Елизаветовка, злоупотребляющих спиртными напитками, среди которых была женщина. Утром 21 августа подсудимый уехал в магазин за продуктами, оставив пьяную жену, присматривать за рабочими. Вернувшись, супруг обнаружил её, лежащей на пороге дома. Решив, что жену изнасиловали рабочие, подсудимый схватил железный лом и потребовал объяснений. Испугавшись за свою жизнь, рабочие пустились наутек, но далеко уйти им не удалось. Разъяренный мужчина сел в автомобили и сбил одного из них. Второму рабочему удалось спрятаться в поле кукурузы, а вот женщине повезло меньше. Развернувшись, водитель легковушки сбил и ее, при этом намеренно переехал колесами лежащего на дороге мужчину. От полученных травм 58-летний потерпевший умер, а его спутница получила телесные повреждения средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья. После чего подсудимый с места происшествия скрылся, будучи уверенным, что расправился с обидчиками жены.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично, выдвинув свою версию о случайном дорожно-транспортном происшествии. Однако его доводы следствие расценило критически и опровергло собранной доказательственной базой. В её основе результаты тестирования на полиграфе, подтвердившие версию следствия о преднамеренных действиях фигуранта. Кроме этого, среди доказательств выводы экспертов, изучавших механизм наезда на потерпевших, а также изъятая запись телефонного разговора, где подсудимый признается диспетчеру в убийстве из-за ревности к супруге, показания свидетелей и очевидцев.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.