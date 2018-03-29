Происшествия

сегодня, 11:46

Мститель за честь жены получил 15 лет

12 2093
#убийство
2
Мститель за честь жены получил 15 лет

Мужчина решил, что его жену изнасиловали и задавил мнимых обидчиков на своем автомобиле.

Собранные Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Добринского района, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)  и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года подсудимый и его супруга в качестве подработки занялись ремонтом частного дома и надворных построек в селе Большой Колодезь Долгоруковского района. Для земляных работ они наняли трех жителей соседней деревни Елизаветовка, злоупотребляющих спиртными напитками, среди которых была женщина. Утром 21 августа подсудимый  уехал в магазин за продуктами, оставив пьяную жену, присматривать за рабочими. Вернувшись, супруг обнаружил её, лежащей на пороге дома. Решив, что жену изнасиловали рабочие, подсудимый схватил железный лом и потребовал объяснений. Испугавшись за свою жизнь, рабочие пустились наутек, но далеко уйти им не удалось. Разъяренный мужчина сел в автомобили и сбил одного из них. Второму рабочему удалось спрятаться в поле кукурузы, а вот женщине повезло меньше. Развернувшись, водитель легковушки сбил и ее, при этом намеренно переехал колесами лежащего на дороге мужчину. От полученных травм 58-летний потерпевший умер, а его спутница получила телесные повреждения средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья. После чего подсудимый с места происшествия скрылся, будучи уверенным, что расправился с обидчиками жены.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично, выдвинув свою версию о случайном дорожно-транспортном происшествии. Однако его доводы следствие расценило критически и опровергло собранной доказательственной базой. В её основе результаты тестирования на полиграфе, подтвердившие версию следствия о преднамеренных действиях фигуранта. Кроме этого, среди доказательств выводы экспертов, изучавших механизм наезда на потерпевших, а также изъятая запись телефонного разговора, где подсудимый признается диспетчеру в убийстве из-за ревности к супруге, показания свидетелей и очевидцев.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

12 2093
#убийство
2

Комментарии (12)

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Анастасия Рубленко

18 минут назад
15ка для этого петуха будет в самый раз. даже как-то маловато
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да

39 минут назад
Дед все из этих мразей
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Дед

51 минуту назад
Сколько мужиков .... Из за этих мразей страдают.
ответить

555

57 минут назад
По глупости заработал срок
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улурбэк

58 минут назад
теперь она буде ждать щестно, щестно мана ждать мужа,не копли в рот не сантиметра в ж..у
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сплошь ошибки

сегодня, 12:44
2-й абзац, 4 предложение--после её запятая НЕ НУЖНА ! + сел в автомобилИ ?
ответить

переехал 58-летнего за что?

сегодня, 12:37
У него на пол шестого,это перебор.
ответить

Нонка

сегодня, 12:25
Жизнь и смерть как это жизненно но убийство но 15-лет тюрьмы -ужас какая честь жены тем паче пьющей просто алкоголички
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Новосельцев Анатолий Ефремович

сегодня, 12:20
Правильно сделал ,мочить всех казлов !
ответить

...

сегодня, 12:12
Где информация о расстреле двух ппс ников сегодня ночью
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