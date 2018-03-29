Общество

сегодня, 11:30

С 1 апреля часть пенсий проиндексируют на 2,9 %

6 1104
#пенсии
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С 1 апреля часть пенсий проиндексируют на 2,9 %

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,9%. Также увеличатся размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

В итоге индексация коснется более 35 тысяч пенсионеров Липецкой области, из которых 23306 человек – получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии в Липецкой области после повышения составит 8 193,9 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 12 432,3 рубля.

Большей части получателей социальной пенсии производится доплата до прожиточного минимума – 8620 рублей. Стоит отметить, что с 1 апреля увеличению подлежит только размер их пенсии без учета доплаты до прожиточного минимума. Если в результате индексации пенсия гражданина в совокупности с другими причитающимися ему выплатами окажется меньше прожиточного минимума, установленного в Липецкой области, ему также будет производиться социальная доплата к пенсии до 8620 рублей.

Напомним, с 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7%. С 1 февраля на 2,5% увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам и входящий в ее состав набор соцуслуг.

В августе 2018 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2017 году пенсионеров исходя из начисленных за прошлый год пенсионных баллов, но не более трех баллов, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.

6 1104
#пенсии
3

Комментарии (6)

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Наташа

15 минут назад
Хороший день, а им это нравится. Пенсия хорошая, но маленькая, зато все голосовали за своего царя. Пусть ни в чем себе не отказывают и лечатся подорожником и уринотерапией.
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Нонка

сегодня, 12:31
А что вы там добавляете пенсионерам вы что там за маразмы решаете с 1-апреля да с 1-августа Значит так назвать чурека чуреком это нарушить закон а разделить пенсионеров на рабочих и не рабочих это законно Выбрали -туды его в качель -долго выбирали маралистов -фашистов
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смех да и только

сегодня, 12:07
и символично, что это с 1 апреля. В день дурака, к тому же, воскресенье.
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смех да и только

сегодня, 12:06
"Щедрая подачка" на фоне вечно растущей стоимости коммунальных услуг и дорожающих продуктов питания. Летом ещё бензинчик подрастёт, а там очередной виток подорожаний.
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Кость Я

сегодня, 11:54
А жкх вырастит на 4-6%
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Хороший день

сегодня, 11:50
Вот заживут пенсионеры на широкую ногу после индексации)))
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