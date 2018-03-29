С 1 апреля часть пенсий проиндексируют на 2,9 %

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,9%. Также увеличатся размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

В итоге индексация коснется более 35 тысяч пенсионеров Липецкой области, из которых 23306 человек – получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии в Липецкой области после повышения составит 8 193,9 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 12 432,3 рубля.

Большей части получателей социальной пенсии производится доплата до прожиточного минимума – 8620 рублей. Стоит отметить, что с 1 апреля увеличению подлежит только размер их пенсии без учета доплаты до прожиточного минимума. Если в результате индексации пенсия гражданина в совокупности с другими причитающимися ему выплатами окажется меньше прожиточного минимума, установленного в Липецкой области, ему также будет производиться социальная доплата к пенсии до 8620 рублей.

Напомним, с 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7%. С 1 февраля на 2,5% увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам и входящий в ее состав набор соцуслуг.

В августе 2018 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2017 году пенсионеров исходя из начисленных за прошлый год пенсионных баллов, но не более трех баллов, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.