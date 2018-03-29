Из-за ремонта Петровского моста изменена работа светофоров

Перемены должны помочь минимизировать заторы транспорта.

27 марта в связи с увеличением интенсивности движения на Октябрьском мосту департаментом дорожного хозяйства и благоустройства (ДДХиБ) было принято решение о пересчете светофорного цикла в районе автозаправки «Лукойл». Было проведено увеличение горения разрешающего сигнала светофора в направлении движения по Октябрьском мосту.



Вчера, анализируя ситуацию на улично-дорожной сети, ДДХиБ был осуществлен пересчёт светофорного цикла на пересечении Грязинского шоссе и Новая Жизнь, в районе дамбы. В целях избежания заторов в районе тяготения ПАО "НЛМК" сегодня будет осуществлён пересчёт светофорного цикла на пересечении улиц Марины Расковой и 9 Мая. Увеличение горения разрешающего сигнала по направлению в сторону Октябрьского моста, позволит снизить загрузку на Петровском мосту.